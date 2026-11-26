प्रतिष्ठित फिल्म समारोह में गूंजी अटल गाथा!

गोवा में चल रहे प्रतिष्ठित फिल्म समारोह में अटल गाथा गूंजी। अटल बिहारी वाजपेयी की डॉक्यूमेंट्री के जरिए दर्शक उनके शानदार व्यक्तित्व और योगदान से रूबरू हुए। यह डॉक्यूमेंट्री इमोशनल भी है। साथ ही, पूर्व प्रधानमंत्री से जुड़ी कई ऐतिहासिक घटनाओं और कम जानी-पहचानी बातों की यादें ताजा करती है।



पूर्व प्रधानमंत्री की जीवन यात्रा दिखाई

अपने लेखन, कविता और दमदार भाषणों से अटल बिहारी बाजपेयी ने न सिर्फ भारत में, बल्कि पूरी दुनिया में एक अमिट छाप छोड़ी। फिल्म 'अमित अटल' में उनके असाधारण सफर के कम जाने-पहचाने पहलुओं को ही दिखाया है। एक स्वयंसेवक और प्रचारक से लेकर एक प्रेरणा देने वाले कवि, जाने-माने पत्रकार, दूर की सोचने वाले संपादक और आखिर में भारत के प्रधानमंत्री बनने तक का पूरा सफर इस डॉक्यू फिल्म में है।



गोवा में आज गूंजेगी अटल गाथा! International Film Festival of India में होगी @epanchjanya की फिल्म 'अमिट अटल' की स्क्रीनिंग. फिल्म में श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के स्वयंसेवक से प्रधानमंत्री तक के सफर के अनछुए पहलुओं को प्रामाणिकता के साथ दिखाया गया है। #IFFI_अमिट_अटल | IFFI #Panchjanya — Dr. Pramod Sawant (@DrPramodPSawant) November 25, 2026