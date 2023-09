देसी गर्ल का परिवार अक्सर सुर्खियों में बना रहता है। चाहे फिर वह उनकी मां हों या फिर सास। पिछले काफी समय से अपने वर्ल्ड टूर को लेकर सुर्खियां बटोर रहे जोनस ब्रदर्स के परिवार से एक चौंकाने वाली खबर सामने आ रही है। हॉलीवुड अभिनेत्री सोफी टर्नर और गायक जो जोनस ने एक-दूसरे से तलाक लेने का फैसला किया है। अब इसी बीच जो पर उनके साथ काम कर चुकी एलेक्सा निकोलस ने आरोप लगाया है कि उन्होंने उनसे टीनेज में कपड़े उतारने के लिए कहा था। तो चलिए जानते हैं कि पूरा मामला क्या है।

एलेक्सा निकोलस ने जो पर लगाए गंभीर आरोप

पिछले कई दिनों से खबर है कि जो जोनस ने अपनी पत्नी सोफी से तलाक के लिए अर्जी दी है। कपल की शादी को दो साल हो गए थे और उनके दो बच्चे हैं। हॉलीवुड की चर्चित अभिनेत्री सोफी टर्नर और गायक जो जोनस ने साल 2016 में डेटिंग शुरू की थी। अब इसी बीच दो अभिनेत्री एलेक्सा निकोलस के गंभीर आरोपों के बीच फंसे दिखाई दे रहे हैं।

I met Joe Jonas when we were teens and let’s just say he’s the guy who wore a purity ring but asked for nudes. 💀