ऐश्वर्या राय: अमिताभ बच्चन के जन्मदिन पर बहू ने आधी रात को किया पोस्ट, यूजर्स ने पूछे जया को लेकर सवाल

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इस मौके पर ऐश्वर्या राय ने सोशल मीडिया पर अमिताभ बच्चन और अपनी बेटी आराध्या बच्चन की एक अनदेखी तस्वीर साझा की और उनके लिए प्यार भरा मैसेज लिखा। एक्ट्रेस की इस पोस्ट पर कई यूजर्स ने भी अपना रिएक्शन दिया और उनसे जया बच्चन को लेकर सवाल किए। विज्ञापन बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन ने 11 अक्तूबर को अपना 84वां जन्मदिन मनाया। इस खास मौके पर उनके फैंस, सेलेब्स और परिवार वालों ने उन्हें अलग-अलग अंदाज में जन्मदिन की बधाई की। अभिनेता की बहू और बॉलीवुड अभिनेत्री ऐश्वर्या राय बच्चन ने भी बिग बी के लिए आधी रात को पोस्ट किया।

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ऐश्वर्या राय ने क्या किया पोस्ट?

ऐश्वर्या ने जो तस्वीर शेयर की थी, उसमें अमिताभ ट्रैक सूट और कैप पहने आराध्या को गले लगाते नजर आ रहे हैं। इस प्यारी तस्वीर में परिवार का एक खास पल देखने को मिला। ऐश्वर्या ने जन्मदिन पर अमिताभ के लिए प्यार और आशीर्वाद की कामना की।



अभिनेत्री ने लिखा, 'जन्मदिन मुबारक हो, प्यारे पा-दादाजी। हमेशा प्यार और भगवान का आशीर्वाद बना रहे।' बता दें कि ऐश्वर्या हर साल अमिताभ के जन्मदिन पर सोशल मीडिया पर प्यार भरी पोस्ट साझा करती हैं। वह अक्सर अमिताभ और आराध्या की ही तस्वीरें भी शेयर करती हैं।

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