समरीन कौर: अर्शदीप की गर्लफ्रेंड क्यों हो रहीं ट्रोल? स्टोरी शेयर कर दिया जवाब; क्रिकेटर ने भी किया समर्थन

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समरीन कौर ने अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पर एक लंबा पोस्ट शेयर किया। इसमें समरीन ने लिखा, 'जितना मैं इस दुनिया को देख रही हूं, उतना ही समझ आ रहा है कि सोशल मीडिया पर लोग कितने दोहरी मानसिकता रखते हैं। अगर आप अपने पार्टनर को छिपाते हैं, तो कहा जाता है कि आपको उस पर गर्व नहीं है। अगर आप खुलकर प्यार जताते हैं, तो कहा जाता है कि आप शोहरत के लिए ऐसा कर रहे हैं। अगर आपकी कुछ उम्मीदें हैं, तो आप स्वार्थी हैं। और अगर आप किसी से उसके स्वभाव और व्यवहार की वजह से सच्चा प्यार करते हैं, तो लोग कहते हैं कि आप एक दिन उसे छोड़ देंगे।'उन्होंने उन आरोपों का भी जवाब दिया, जिनमें कहा जा रहा था कि वह अर्शदीप सिंह की पॉपुलैरिटी और पैसों की वजह से उनके साथ रिश्ते में हैं। समरीन ने बताया कि वह 17 साल की उम्र से काम कर रही हैं और अपनी मेहनत से उन्होंने अपनी पहचान बनाई है। वह आर्थिक और प्रोफेशनली आत्मनिर्भर हैं। अब तक 20 से ज्यादा देशों की यात्रा कर चुकी हैं और रिश्ते में हों या न हों, अपनी जिंदगी से खुश हैं।समरीन ने यह भी कहा कि उन्हें सबसे ज्यादा दुख तब होता है, जब महिलाएं ही दूसरी महिलाओं को नीचा दिखाने लगती हैं। उन्होंने लिखा कि बेवजह की बातें, बिना किसी जानकारी के लगाए गए आरोप और नकारात्मकता अब उन्हें थका चुकी है।एक्ट्रेस ने साफ कर दिया कि वह इस तरह की नकारात्मकता को अब बर्दाश्त नहीं करेंगी। ऐसे कमेंट करने वालों को वह ब्लॉक कर देंगी। अपनी बात खत्म करते हुए उन्होंने लिखा, 'मैं खुश हूं, प्यार में हूं और अपनी जिंदगी जी रही हूं। मेरे लिए यही सबसे ज्यादा मायने रखता है। कृपया हमें हमारे हाल पर छोड़ दीजिए।'