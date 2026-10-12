सैफ अली खान: इंस्टाग्राम पर हो गया पटौदी के नवाब का डेब्यू, खास है पहला पोस्ट, सबसे पहले किसको किया फॉलो?

किसको किया सबसे पहले फॉलो?

सैफ के इंस्टाग्राम डेब्यू के साथ ही उनकी फॉलोइंग लिस्ट की भी चर्चा हो रही है। उन्हें जहां 19 हजार से ज्यादा लोग फॉलो कर रहे हैं। वहीं, एक्टर सिर्फ एक शख्स को फॉलो कर रहे हैं। वे हैं, उनकी पत्नी चर्चित अभिनेत्री करीना कपूर खान। सैफ ने इंस्टाग्राम डेब्यू के साथ सबसे पहले बेबो को फॉलो किया है।

बता दें कि सैफ अब तक अपना कोई पब्लिक सोशल मीडिया अकाउंट बनाने से दूर ही रहे हैं। फैंस को अक्सर करीना की पोस्ट के जरिए उनकी पर्सनल जिंदगी की झलक मिलती रही है, लेकिन अब इंस्टाग्राम पर उनके आने से फैंस को उन्हें फॉलो करने का एक और जरिया मिल गया है।

