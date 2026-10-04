आर माधवन: अभिनेता ने खोला यादों का पिटारा; साझा किए थ्रो बैक फोटोज, लिखा- 'पुराने दिन'

मैडी ने शेयर कीं दोस्तों की महफिलों वाली तस्वीरें

आर माधवन ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से पोस्ट शेयर करते हुए एक वीडयो कोलाज पोस्ट किया है। इसमें उनके पुराने दिनों की तस्वीरें हैं, जब दोस्तों की महफिलें सजा करती थीं। तस्वीरों के साथ एक्टर ने लिखा है, 'पुराने दिन'।