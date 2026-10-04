आर माधवन: अभिनेता ने खोला यादों का पिटारा; साझा किए थ्रो बैक फोटोज, लिखा- 'पुराने दिन'
R Madhavan Photos: अभिनेता आर माधवन ने अपने पुराने एल्बम से कुछ झलकियां शेयर की हैं। इसके साथ वे नॉस्टैल्जिक हो गए हैं।
विस्तार
चर्चित अभिनेता आर माधवन सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहते हैं। लगता है आज रविवार को फुरसत के पलों में उन्होंने अपना पुराना एल्बम खोल लिया है। इससे कुछ अनदेखी तस्वीरें उन्होंने अपने प्रशंसकों के साथ भी सोशल मीडिया पर साझा की हैं।
मैडी ने शेयर कीं दोस्तों की महफिलों वाली तस्वीरें
आर माधवन ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से पोस्ट शेयर करते हुए एक वीडयो कोलाज पोस्ट किया है। इसमें उनके पुराने दिनों की तस्वीरें हैं, जब दोस्तों की महफिलें सजा करती थीं। तस्वीरों के साथ एक्टर ने लिखा है, 'पुराने दिन'।
आर माधवन और सरिता बिरजे की थ्रोबैक फोटो देखी?
आर माधवन की इन तस्वीरों में उनकी पत्नी सरिता बिरजे भी नजर आ रही हैं। एक तस्वीर में आर माधवन अपनी मॉडिफाइड बाइक पर सवार होकर पोज देते दिख रहे हैं।
यादों की गुल्लक खोलते हुए आर माधवन ने अपने सभी दोस्तों को भी पोस्ट में टैग किया है। तस्वीरों में माधवन का लुक आज से एकदम अलग है। मगर, मासूमियत वही झलक रही है, जो आज भी कायम है।
अभिनेता की तस्वीरों पर नेटिजंस रिएक्ट कर रहे हैं और तारीफ कर रहे हैं। एक यूजर ने लिखा है, 'आपका आकर्षण हमेशा रहता है, मगर इन तस्वीरों में पूरी लाइमलाइट सरिता बिरजे ने लूट ली है'।
माधवन के फैंस इस पोस्ट के लिए उनका शुक्रिया अदा कर रहे हैं। एक यूजर ने लिखा, 'यह आज की बेस्ट पोस्ट है'। एक अन्य यूजर ने लिखा है, 'मैडी जैसा कोई नहीं'।