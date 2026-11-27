आज खत्म होगा 12वीं के छात्रों का इंतजार: दोपहर 3 बजे आएगा तीसरे सेमेस्टर का परिणाम, ऐसे चेक करें अंक
एजुकेशन डेस्क, अमर उजाला Published by: शिवम तिवारी Updated Fri, 27 Nov 2026 08:42 AM IST
सार
पश्चिम बंगाल उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद 27 नवंबर को 12वीं के तीसरे सेमेस्टर का परिणाम जारी करेगी। परीक्षा में शामिल विद्यार्थी दोपहर 3 बजे से आधिकारिक वेबसाइटों पर अपना परिणाम देख सकेंगे। इसके लिए उन्हें अनुक्रमांक और पंजीकरण संख्या की जरूरत होगी। परीक्षा में पास होने के लिए कम से कम 30 प्रतिशत अंक जरूरी हैं। विद्यार्थी अपनी विषयवार अंकसूची ऑनलाइन डाउनलोड कर सकेंगे।
विज्ञापन
विस्तार
पश्चिम बंगाल उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद यानी डब्ल्यूबीसीएचएसई 27 नवंबर को 12वीं के तीसरे सेमेस्टर की परीक्षा का परिणाम जारी करेगी। उच्च माध्यमिक परीक्षा में शामिल हुए विद्यार्थी दोपहर 3 बजे से अपना परिणाम ऑनलाइन देख सकेंगे। परिषद की ओर से परिणाम की घोषणा दोपहर 2:30 बजे कोलकाता के साल्ट लेक स्थित विद्यासागर भवन में आयोजित पत्रकार वार्ता में की जाएगी। इसके बाद विद्यार्थियों के लिए परिणाम देखने के लिंक सक्रिय कर दिए जाएंगे। विद्यार्थी अपनी विषयवार अंक संख्या और परीक्षा में सफल होने की स्थिति जान सकेंगे।
वेबसाइट परिणाम देखने के लिए लिंक
पहली वेबसाइट result.wb.gov.in
दूसरी वेबसाइट wbchse.wb.gov.in
विद्यार्थियों को सलाह दी गई है कि वे परिणाम देखने के लिए केवल आधिकारिक वेबसाइटों का ही इस्तेमाल करें। किसी अनजान या गैर-आधिकारिक वेबसाइट पर अपनी परीक्षा से जुड़ी जानकारी साझा न करें। इससे गलत जानकारी मिलने की आशंका रहती है।
विज्ञापन
2. अब डब्ल्यूबीसीएचएसई उच्च माध्यमिक तीसरे सेमेस्टर के परिणाम 2027 वाले लिंक पर क्लिक करें।
3. इसके बाद सेमेस्टर प्रणाली का विकल्प चुनें।
4. निर्धारित जगह पर अपना परीक्षा अनुक्रमांक और पंजीकरण संख्या दर्ज करें।
5. अब जमा करें वाले विकल्प पर क्लिक करें।
6. आपका परिणाम स्क्रीन पर दिखाई देगा।
7. विषयवार अंक और परीक्षा में सफल होने की स्थिति जांचें।
8. अंकसूची डाउनलोड करें और भविष्य के लिए सुरक्षित रख लें।
विज्ञापन
किन वेबसाइट पर देख सकेंगे परिणाम?विद्यार्थी पश्चिम बंगाल बोर्ड के तीसरे सेमेस्टर का परिणाम परिषद की आधिकारिक वेबसाइटों पर देख सकते हैं। इसके लिए दो वेबसाइट उपलब्ध कराई गई हैं। विद्यार्थी परिणाम जारी होने के बाद इनमें से किसी भी वेबसाइट पर जाकर अपनी जानकारी भरकर अंक देख सकेंगे।
विज्ञापन
वेबसाइट परिणाम देखने के लिए लिंक
पहली वेबसाइट result.wb.gov.in
दूसरी वेबसाइट wbchse.wb.gov.in
विद्यार्थियों को सलाह दी गई है कि वे परिणाम देखने के लिए केवल आधिकारिक वेबसाइटों का ही इस्तेमाल करें। किसी अनजान या गैर-आधिकारिक वेबसाइट पर अपनी परीक्षा से जुड़ी जानकारी साझा न करें। इससे गलत जानकारी मिलने की आशंका रहती है।
विज्ञापन
परिणाम देखने के लिए क्या जरूरी होगा?ऑनलाइन परिणाम देखने के लिए विद्यार्थियों को अपना परीक्षा अनुक्रमांक और पंजीकरण संख्या तैयार रखनी चाहिए। इन दोनों जानकारियों के बिना अंकसूची खोलने में परेशानी हो सकती है। परिणाम जारी होने के बाद विद्यार्थी अपनी विषयवार अंक संख्या और पास होने की स्थिति देख सकेंगे। ऑनलाइन मिलने वाली अंकसूची अस्थायी होगी। इसे डाउनलोड करके अपने पास सुरक्षित रखा जा सकता है। मूल अंकसूची मिलने तक विद्यार्थी इसका इस्तेमाल तुरंत जानकारी देखने के लिए कर सकते हैं। परिषद बाद में संबंधित विद्यालयों के माध्यम से विद्यार्थियों को मूल दस्तावेज उपलब्ध कराएगी।
ऐसे डाउनलोड करें अपनी अंकसूची?1. सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट result.wb.gov.in पर जाएं।
2. अब डब्ल्यूबीसीएचएसई उच्च माध्यमिक तीसरे सेमेस्टर के परिणाम 2027 वाले लिंक पर क्लिक करें।
3. इसके बाद सेमेस्टर प्रणाली का विकल्प चुनें।
4. निर्धारित जगह पर अपना परीक्षा अनुक्रमांक और पंजीकरण संख्या दर्ज करें।
5. अब जमा करें वाले विकल्प पर क्लिक करें।
6. आपका परिणाम स्क्रीन पर दिखाई देगा।
7. विषयवार अंक और परीक्षा में सफल होने की स्थिति जांचें।
8. अंकसूची डाउनलोड करें और भविष्य के लिए सुरक्षित रख लें।
कमेंट
कमेंट X