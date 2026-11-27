किन वेबसाइट पर देख सकेंगे परिणाम?

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परिणाम देखने के लिए क्या जरूरी होगा?

ऐसे डाउनलोड करें अपनी अंकसूची?

कितने अंक लाने पर होंगे पास?

मूल अंकसूची कहां से मिलेगी?

विद्यार्थी पश्चिम बंगाल बोर्ड के तीसरे सेमेस्टर का परिणाम परिषद की आधिकारिक वेबसाइटों पर देख सकते हैं। इसके लिए दो वेबसाइट उपलब्ध कराई गई हैं। विद्यार्थी परिणाम जारी होने के बाद इनमें से किसी भी वेबसाइट पर जाकर अपनी जानकारी भरकर अंक देख सकेंगे।वेबसाइट परिणाम देखने के लिए लिंकपहली वेबसाइट result.wb.gov.inदूसरी वेबसाइट wbchse.wb.gov.inविद्यार्थियों को सलाह दी गई है कि वे परिणाम देखने के लिए केवल आधिकारिक वेबसाइटों का ही इस्तेमाल करें। किसी अनजान या गैर-आधिकारिक वेबसाइट पर अपनी परीक्षा से जुड़ी जानकारी साझा न करें। इससे गलत जानकारी मिलने की आशंका रहती है।ऑनलाइन परिणाम देखने के लिए विद्यार्थियों को अपना परीक्षा अनुक्रमांक और पंजीकरण संख्या तैयार रखनी चाहिए। इन दोनों जानकारियों के बिना अंकसूची खोलने में परेशानी हो सकती है। परिणाम जारी होने के बाद विद्यार्थी अपनी विषयवार अंक संख्या और पास होने की स्थिति देख सकेंगे। ऑनलाइन मिलने वाली अंकसूची अस्थायी होगी। इसे डाउनलोड करके अपने पास सुरक्षित रखा जा सकता है। मूल अंकसूची मिलने तक विद्यार्थी इसका इस्तेमाल तुरंत जानकारी देखने के लिए कर सकते हैं। परिषद बाद में संबंधित विद्यालयों के माध्यम से विद्यार्थियों को मूल दस्तावेज उपलब्ध कराएगी।1. सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट result.wb.gov.in पर जाएं।2. अब डब्ल्यूबीसीएचएसई उच्च माध्यमिक तीसरे सेमेस्टर के परिणाम 2027 वाले लिंक पर क्लिक करें।3. इसके बाद सेमेस्टर प्रणाली का विकल्प चुनें।4. निर्धारित जगह पर अपना परीक्षा अनुक्रमांक और पंजीकरण संख्या दर्ज करें।5. अब जमा करें वाले विकल्प पर क्लिक करें।6. आपका परिणाम स्क्रीन पर दिखाई देगा।7. विषयवार अंक और परीक्षा में सफल होने की स्थिति जांचें।8. अंकसूची डाउनलोड करें और भविष्य के लिए सुरक्षित रख लें।परिषद के दिशा-निर्देशों के अनुसार, पश्चिम बंगाल उच्च माध्यमिक तीसरे सेमेस्टर की परीक्षा में पास होने के लिए विद्यार्थियों को कम से कम 30 प्रतिशत अंक प्राप्त करने होंगे। परिणाम जारी होने के बाद सभी विद्यार्थियों को अपने विषयवार अंकों और परीक्षा में सफल होने की स्थिति की जांच करनी चाहिए। यदि किसी विद्यार्थी को निर्धारित उत्तीर्ण अंक नहीं मिलते हैं, तो उसे आगे की परीक्षा से जुड़ी जानकारी के लिए परिषद की आधिकारिक सूचनाएं देखनी चाहिए। किसी भी तरह की गड़बड़ी मिलने पर विद्यार्थी अपने विद्यालय या परिषद से संपर्क करके जानकारी ले सकते हैं।ऑनलाइन जारी होने वाली अंकसूची केवल अस्थायी होगी। विद्यार्थी इसे डाउनलोड करके अपने पास रख सकते हैं, लेकिन मूल अंकसूची के लिए उन्हें अपने विद्यालय जाना होगा। परिषद की ओर से दस्तावेजों का वितरण किए जाने के बाद संबंधित विद्यालय विद्यार्थियों को उनकी मूल अंकसूची देंगे। इसलिए परिणाम देखने के बाद विद्यार्थी उसमें दर्ज अपना नाम, व्यक्तिगत जानकारी और विषयवार अंकों को ध्यान से जांच लें। किसी भी गलती की स्थिति में जल्द से जल्द अपने विद्यालय या परिषद को इसकी जानकारी दें।