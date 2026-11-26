हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड (BSEH), भिवानी ने 10वीं और 12वीं की वार्षिक परीक्षाओं 2027 का कार्यक्रम घोषित कर दिया है। बोर्ड की 26 नवंबर 2026 को जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, दोनों कक्षाओं की परीक्षाएं अगले साल मार्च के पहले सप्ताह में शुरू होंगी।

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हरियाणा बोर्ड 10वीं और 12वीं परीक्षा 2027 की तारीखें

परीक्षा शुरू होने की तारीख आखिरी तारीख 12वीं (सीनियर सेकेंडरी) 3 मार्च 2027 8 अप्रैल 2027 10वीं (सेकेंडरी) 4 मार्च 2027 26 मार्च 2027

विषयवार डेटशीट कब होगी जारी?

बोर्ड अध्यक्ष डॉ. शंकर लाल धूपड़ और सचिव दीपक बाबूलाल करवा, आईएएस ने भिवानी से जारी आधिकारिक बयान में परीक्षा की तारीखों की घोषणा की। फिलहाल बोर्ड ने परीक्षा शुरू होने और समाप्त होने की तारीखें बताई हैं।

बोर्ड ने बताया कि हर विषय की परीक्षा की तारीख और पूरा समय-सारणी अलग से जारी की जाएगी। डेटशीट उपलब्ध होने के बाद विद्यार्थी आधिकारिक वेबसाइट पर अपने विषयों के अनुसार परीक्षा कार्यक्रम देख सकेंगे। विद्यार्थियों, अभिभावकों और स्कूलों को परीक्षा से जुड़ी नई जानकारी के लिए बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट bseh.org.in देखते रहने की सलाह दी गई है।

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पिछले साल (2026 में) कब हुई थी परीक्षा?

2026 की बोर्ड परीक्षा के लिए बोर्ड ने 27 जनवरी 2026 को डेटशीट जारी की थी। 10वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षाओं का आयोजन 26 फरवरी से 20 मार्च 2026 तक वहीं 12th क्लास की बोर्ड परीक्षाओं का आयोजन 25 फरवरी से 1 अप्रैल 2026 तक करवाया गया था। दोनों कक्षाओं की परीक्षाएं दोपहर 12:30 बजे से 3:30 बजे तक आयोजित की गईं। प्रदेशभर में करीब 1431 परीक्षा केंद्रों पर लगभग 05 लाख 66 हजार 411 परीक्षार्थी ने परीक्षा दी थी।

हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड द्वारा कक्षा 12वीं का रिजल्ट 12 मई 2026 को जारी किया गया था। वहीं, आधिकारिक वेबसाइट पर बढ़ते ट्रैफिक और तकनीकी लोड को देखते हुए 10वीं कक्षा का रिजल्ट एक दिन बाद जारी किया गया।