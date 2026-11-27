कितने उम्मीदवारों ने किया आवेदन?

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कब तक खुली रहेगी करेक्शन विंडो?

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किन जानकारियों में कर पाएंगे बदलाव?

किन जानकारियों में नहीं होगा बदलाव?

कैसे सुधार सकेंगे आवेदन फॉर्म?

उम्मीदवार करेक्शन विंडो खुलने के बाद जेईई मेन की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपने आवेदन में सुधार कर सकेंगे।

इसके लिए वेबसाइट पर लॉगिन करना होगा। इसके बाद संबंधित जानकारी में बदलाव करके फॉर्म को दोबारा जांचना होगा।

सभी जरूरी बदलाव करने के बाद आवेदन को सबमिट कर दें और संशोधित फॉर्म का प्रिंट सुरक्षित रख लें।

उम्मीदवारों को ध्यान रखना चाहिए कि सुधार का केवल एक मौका मिलेगा।

जिन उम्मीदवारों ने गलती के कारण दूसरा आवेदन भरा है और दोनों का शुल्क जमा किया है, उनके मामले में बाद वाला आवेदन अंतिम माना जाएगा।

ऐसे उम्मीदवारों को अलग से सुधार करने की जरूरत नहीं है।

एनटीए की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार, जेईई मेन 2027 जनवरी सत्र के लिए 26 नवंबर सुबह 11 बजे तक कुल 15,84,014 उम्मीदवारों ने पंजीकरण कराया था। इनमें से 14,06,780 उम्मीदवारों ने आवेदन शुल्क भी जमा कर दिया था। पिछले साल जनवरी सत्र में 13.55 लाख आवेदन मिले थे। इस बार आवेदन का आंकड़ा पिछले साल के मुकाबले काफी ज्यादा है। इससे साफ है कि इंजीनियरिंग में दाखिले के लिए बड़ी संख्या में छात्र इस परीक्षा में शामिल होना चाहते हैं।जेईई मेन 2027 के जनवरी सत्र के लिए आवेदन में सुधार की सुविधा 27 नवंबर 2026 से शुरू होगी। उम्मीदवार 29 नवंबर 2026 तक अपने आवेदन फॉर्म में जरूरी बदलाव कर सकेंगे। इसके लिए उन्हें एनटीए की आधिकारिक वेबसाइट jeemain.nta.nic.in पर जाना होगा। ध्यान रखने वाली बात यह है कि उम्मीदवारों को फॉर्म में सुधार करने का केवल एक मौका मिलेगा। इसलिए बदलाव करने से पहले सभी जानकारियों को अच्छी तरह जांच लें। जल्दबाजी में दोबारा गलती होने पर परेशानी हो सकती है।पिछले साल की सुधार प्रक्रिया के नियमों के आधार पर उम्मीदवार कुछ जानकारियों में बदलाव कर सकेंगे। इनमें कक्षा 10वीं और 12वीं का विवरण, पात्रता का राज्य, परीक्षा शहर, परीक्षा का माध्यम, जन्मतिथि, लिंग, वर्ग, हस्ताक्षर, पेपर और आधार से जुड़ी जानकारी शामिल हैं। इसके अलावा उम्मीदवार अपना नाम, पिता का नाम या माता का नाम भी सुधार सकेंगे। हालांकि, इन तीनों में से केवल एक जानकारी बदलने की अनुमति होगी। इसलिए उम्मीदवारों को अपनी जरूरत के अनुसार सावधानी से विकल्प चुनना चाहिए।कुछ जानकारियां ऐसी हैं जिन्हें करेक्शन विंडो के दौरान बदलने की अनुमति नहीं होगी। इनमें मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, वर्तमान और स्थायी पता, आपातकालीन संपर्क जानकारी और उम्मीदवार की फोटो शामिल हैं। इसके अलावा परीक्षा के लिए चुने गए राज्य में भी बदलाव नहीं किया जा सकेगा। इसलिए जिन उम्मीदवारों ने आवेदन करते समय इन जानकारियों में गलती की है, उन्हें ध्यान रखना होगा कि सुधार का विकल्प उपलब्ध नहीं है। फॉर्म में बदलाव करने से पहले सभी उपलब्ध विकल्पों और नियमों को ध्यान से पढ़ना जरूरी है।