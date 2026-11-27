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पाठ्यक्रम बदलने के बाद परीक्षा के प्रारूप में भी बदलाव होगा। स्कीम ऑफ स्टडी (लर्निंग आउटकम के तहत बच्चे क्या पढ़ेंगे, भाषा, दक्षता और स्तर आदि पर फोकस) और स्कीम ऑफ असेसमेंट (मूल्यांकन के घटक) के नए नियम तय किए जाएंगे।एनआईओएस के अध्यक्ष प्रोफेसर अखिलेश मिश्रा ने बताया कि 2014 के बाद अब पूरा पाठ्यक्रम बदलने जा रहा है। पहली से 12वीं तक के पाठ्यक्रम में बदलाव के लिए समितियां गठित हो चुकी हैं। शैक्षणिक पाठ्यक्रम एनईपी 2020, एनसीएफ 2022 और राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (एनसीईआरटी) के अनुरूप बनेगा, जबकि व्यावसायिक पाठ्यक्रम नेशनल क्रेडिट एंड क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क 2023 (एनसीक्यूएफ) पर आधारित होगा।पहली से आठवीं कक्षा यानी मुक्त बेसिक शिक्षा की किताबें फरवरी या मार्च तक आ जाएंगी। नौवीं से 12वीं तक की नई किताबें दूसरे चरण में सत्र शुरू होने से पहले आएंगी। उन्होंने बताया कि एनआईओएस का पाठ्यक्रम थोड़ा अलग होता है, क्योंकि बच्चे नियमित स्कूल आकर कक्षाओं में नहीं पढ़ते। इसलिए किताबें एनसीईआरटी की किताबों से थोड़ा हटकर होती हैं।यहां स्व-अध्ययन सामग्री छात्र और शिक्षक के संवाद की तरह तैयार की जाती है, जैसे शिक्षक सामने बैठकर समझा रहा हो। सभी 86 विषयों की किताबें 22 भारतीय भाषाओं में बनेंगी।नए पाठ्यक्रम में 12वीं कक्षा में आयुर्वेद एक विषय के रूप में पढ़ाया जाएगा। छात्र इसमें बुनियादी आयुर्वेद के बारे में पढ़ेंगे। इसका मकसद स्कूली शिक्षा के दौरान ही छात्रों को अलग-अलग क्षेत्रों में भविष्य बनाने के प्रति जागरूक करना है। इसके अलावा नौवीं से 12वीं तक रोजगार से जोड़ने वाले और बाजार की मांग वाले विषयों को भी पाठ्यक्रम में शामिल किया जाएगा। इनमें एक साल के कौशल प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम होंगे।