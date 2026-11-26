भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (IIT) मद्रास ने ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग (GATE) 2027 के मॉक टेस्ट लिंक सक्रिय कर दिए हैं। परीक्षा की तैयारी कर रहे उम्मीदवार अब आधिकारिक वेबसाइट gate2027.iitm.ac.in पर जाकर अपने पेपर के अनुसार अभ्यास कर सकते हैं। वेबसाइट के ‘GATE Papers’ सेक्शन में पेपर कोड, विषय का नाम और मॉक टेस्ट खोलने का लिंक दिया गया है। उम्मीदवार अपने चुने हुए पेपर का मॉक टेस्ट खोलकर कंप्यूटर आधारित परीक्षा के इंटरफेस से परिचित हो सकते हैं।

पेपर के अनुसार मॉक टेस्ट की सूची

आईआईटी मद्रास ने इंजीनियरिंग, विज्ञान, वास्तुकला, मानविकी और अन्य विषयों के लिए मॉक टेस्ट लिंक उपलब्ध कराए हैं। इनमें शामिल कुछ पेपर इस प्रकार हैं:

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पेपर कोड विषय AE एयरोस्पेस इंजीनियरिंग AG कृषि इंजीनियरिंग AR वास्तुकला और योजना BM बायोमेडिकल इंजीनियरिंग CH केमिकल इंजीनियरिंग CS-1 कंप्यूटर साइंस और सूचना प्रौद्योगिकी CS-2 कंप्यूटर साइंस और सूचना प्रौद्योगिकी DA डेटा साइंस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस EC इलेक्ट्रॉनिक्स और कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग EE इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ES पर्यावरण विज्ञान और इंजीनियरिंग EY पारिस्थितिकी और विकास GE जियोमैटिक्स इंजीनियरिंग GG-B1 भूविज्ञान और भूभौतिकी—भूविज्ञान GG-B2 भूविज्ञान और भूभौतिकी—भूभौतिकी IN इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग ME मैकेनिकल इंजीनियरिंग MN माइनिंग इंजीनियरिंग MT मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग PE पेट्रोलियम इंजीनियरिंग PI प्रोडक्शन और इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग ST सांख्यिकी XE इंजीनियरिंग साइंस XH1 मानविकी और सामाजिक विज्ञान—अर्थशास्त्र XH2 मानविकी और सामाजिक विज्ञान—अंग्रेजी XH3 मानविकी और सामाजिक विज्ञान—भाषाविज्ञान XH4 मानविकी और सामाजिक विज्ञान—दर्शनशास्त्र XH5 मानविकी और सामाजिक विज्ञान—मनोविज्ञान XH6 मानविकी और सामाजिक विज्ञान—समाजशास्त्र XL जीवन विज्ञान

उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर मॉक टेस्ट की पूरी सूची देख सकते हैं और अपने पेपर के सामने दिए गए लिंक से अभ्यास शुरू कर सकते हैं।

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GATE 2027 मॉक टेस्ट कैसे खोलें?

उम्मीदवार इन चरणों का पालन करके मॉक टेस्ट तक पहुंच सकते हैं:

गेट आधिकारिक वेबसाइट gate2027.iitm.ac.in खोलें। होमपेज पर ‘GATE Papers’ सेक्शन में जाएं। मॉक टेस्ट लिंक का विकल्प चुनें। उपलब्ध पेपर कोड और विषयों की सूची में अपना पेपर खोजें। संबंधित पेपर के सामने दिए गए लिंक पर क्लिक करें। स्क्रीन पर दिए गए निर्देशों का पालन करके मॉक टेस्ट शुरू करें।

फरवरी में होगी गेट 2027 परीक्षा

आईआईटी मद्रास के अनुसार, गेट 2027 की परीक्षा 6, 7, 13, 14, 20 और 21 फरवरी 2027 को आयोजित की जाएगी। परीक्षा दो पालियों में होगी:

पहली पाली: सुबह 9:30 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक

सुबह 9:30 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक दूसरी पाली: दोपहर 2:30 बजे से शाम 5:30 बजे तक

किस पेपर की परीक्षा किस पाली में होगी, इसकी जानकारी पेपर-वार परीक्षा कार्यक्रम में दी जाएगी।

परीक्षा शहर की पर्ची और एडमिट कार्ड

गेट 2027 की परीक्षा शहर की सूचना पर्ची 4 जनवरी 2027 तक जारी की जाएगी। उम्मीदवार आधिकारिक पोर्टल पर अपने परीक्षा शहर की जानकारी देख सकेंगे। एडमिट कार्ड अलग से परीक्षा से कुछ दिन पहले जारी किए जाएंगे। जारी होने के बाद उम्मीदवार इन्हें गेट 2027 की आधिकारिक वेबसाइट से डाउनलोड कर सकेंगे। उम्मीदवारों को मॉक टेस्ट, परीक्षा कार्यक्रम, एडमिट कार्ड और अन्य घोषणाओं के लिए आधिकारिक वेबसाइट नियमित रूप से देखते रहने की सलाह दी गई है।