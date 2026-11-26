यूपी बोर्ड: 8113 केंद्रों पर होगा परीक्षा का आयोजन, अंतिम सूची हुई जारी, यहां देखें हर जिले की पीडीएफ
एजुकेशन डेस्क, अमर उजाला Published by: आकाश कुमार Updated Thu, 26 Nov 2026 06:57 PM IST
सार
यूपी माध्यमिक शिक्षा परिषद ने 2027 की बोर्ड परीक्षाओं के लिए 8,113 परीक्षा केंद्रों की अंतिम सूची जारी कर दी है। परिषद के सचिव के अनुसार, सूची 26 नवंबर 2026 को हुई बैठक में मंजूरी के बाद वेबसाइट पर अपलोड की गई।
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विस्तार
उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद ने वर्ष 2027 की हाईस्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षाओं के लिए परीक्षा केंद्रों की अंतिम सूची जारी कर दी है। परिषद की ओर से जारी विज्ञप्ति के मुताबिक, कुल 8,113 परीक्षा केंद्र निर्धारित किए गए हैं। 26 नवंबर 2026 को हुई परिषद की केंद्र निर्धारण समिति की बैठक की मंजूरी के बाद परीक्षा केंद्रों की सूची को अंतिम रूप दिया गया। परिषद ने अंतिम सूची अपनी आधिकारिक वेबसाइट upmsp.edu.in पर अपलोड कर दी है।
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यूपी बोर्ड की जिलेवार केंद्रों की पूरी सूची
|Dist Code
|Dist Name
|Download Allotment List
|01
|AGRA
|Download
|02
|FIROZABAD
|Download
|03
|MAINPURI
|Download
|04
|ETAH
|Download
|05
|MATHURA
|Download
|06
|ALIGARH
|Download
|07
|HATHRAS
|Download
|08
|KASGANJ
|Download
|09
|BULANDSHAHR
|Download
|10
|GHAZIABAD
|Download
|11
|GAUTAM B NAGAR
|Download
|12
|MEERUT
|Download
|13
|BAGPAT
|Download
|14
|HAPUR
|Download
|15
|MUZAFFAR NAGAR
|Download
|16
|SHAHARANPUR
|Download
|17
|SHAMLI
|Download
|21
|MORADABAD
|Download
|22
|JP NAGAR
|Download
|23
|BIJNOR
|Download
|24
|RAMPUR
|Download
|25
|SAMBHAL
|Download
|26
|BAREILLY
|Download
|27
|BUDAUN
|Download
|28
|SHAHJAHANPUR
|Download
|29
|PILIBHIT
|Download
|31
|LAKHIMPUR KHIRI
|Download
|32
|SITAPUR
|Download
|33
|HARDOI
|Download
|34
|LUCKNOW
|Download
|35
|UNNAO
|Download
|36
|RAE BARAILI
|Download
|38
|KANPUR NAGAR
|Download
|39
|KANPUR DEHAT
|Download
|40
|FARRUKHABAD
|Download
|41
|ETAWAH
|Download
|42
|KANNAUJ
|Download
|43
|AURIYA
|Download
|45
|JALAUN
|Download
|47
|JHANSI
|Download
|48
|LALITPUR
|Download
|49
|HAMIRPUR
|Download
|50
|MAHOBA
|Download
|51
|BANDA
|Download
|52
|CHITRAKOOT
|Download
|54
|PRATAPGARH
|Download
|55
|ALLAHABAD
|Download
|56
|FATEHPUR
|Download
|57
|KAUSHAMBI
|Download
|61
|SULTANPUR
|Download
|62
|FAIZABAD
|Download
|63
|BARABANKI
|Download
|64
|AMBEDKAR NAGAR
|Download
|65
|AMETHI
|Download
|66
|BAHRAICH
|Download
|67
|SHRAWASTI
|Download
|68
|GONDA
|Download
|69
|BALRAMPUR
|Download
|71
|BASTI
|Download
|72
|SANT KABIR NAGAR
|Download
|73
|SIDDHARTA NAGAR
|Download
|75
|GORAKHPUR
|Download
|76
|MAHARAJGANJ
|Download
|77
|DEORIA
|Download
|78
|KUSHI NAGAR
|Download
|80
|AZAMGARH
|Download
|81
|MAU
|Download
|82
|BALLIA
|Download
|83
|JAUNPUR
|Download
|84
|GHAZIPUR
|Download
|85
|VARANASI
|Download
|86
|CHANDAULI
|Download
|88
|BHADOHI
|Download
|89
|MIRZAPUR
|Download
|90
|SONBHADRA
|Download
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