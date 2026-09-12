ब्रिक्स 2026: रूसी राष्ट्रपति के पास कौन सी डिग्री, कहां से की पढ़ाई? बचपन में चूहे वाली घटना से मिला बड़ा सबक

Vladimir Putin Education And Career: भारत इस वर्ष BRICS की अध्यक्षता कर रहा है। इस शिखर सम्मेलन में ब्रिक्स सदस्य देशों के शीर्ष नेता और प्रतिनिधि शामिल होने के लिए भारत पहुंच चुके हैं और कुछ पहुंच रहे हैं। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भी शुक्रवार, 11 सितंबर को तीन दिवसीय भारत यात्रा पर नई दिल्ली पहुंचे। व्लादिमिर पुतिन की राजनीतिक और प्रशासनिक पृष्ठभूमि के बारे में अक्सर चर्चा होती है, लेकिन उनकी शिक्षा भी काफी दिलचस्प है। ऐसे में आइए जानते हैं रूसी राष्ट्रपति की पढ़ाई-लिखाई के बारे में...

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