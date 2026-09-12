14 सितंबर 2026: हिंदी दिवस पर छोटा और दमदार भाषण, तालियों से गूंज उठेगा मैदान, तैयारी के टिप्स भी जानें

हिंदी दिवस पर आसान और दमदार भाषण

आदरणीय मुख्य अतिथि महोदय/महोदया, मंच पर उपस्थित सभी अतिथिगण और मेरे प्रिय साथियों,



आप सभी को मेरा सादर नमस्कार



आज का दिन है हिंदी दिवस।



हर वर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा ने हिंदी को देवनागरी लिपि में संघ की राजभाषा के रूप में स्वीकार किया था। इसी ऐतिहासिक दिन की याद में हिंदी दिवस मनाया जाता है।



लेकिन सवाल यह है कि हिंदी हमारे लिए इतनी महत्वपूर्ण क्यों है?



क्योंकि भाषा केवल बोलने का माध्यम नहीं होती। भाषा हमारी सोच, हमारी संस्कृति, हमारी भावनाओं और हमारे अनुभवों को एक-दूसरे तक पहुंचाने का माध्यम होती है।



हिंदी ने भारत के अलग-अलग हिस्सों में रहने वाले लोगों को संवाद का एक मजबूत माध्यम दिया है। यह साहित्य की भाषा है, पत्रकारिता की भाषा है, सिनेमा और जनसंचार की भाषा है और करोड़ों लोगों के रोजमर्रा के जीवन का हिस्सा है।



हिंदी की ताकत केवल उसके बोलने वालों की संख्या में नहीं है। इसकी असली ताकत इसकी अभिव्यक्ति की क्षमता में है।



हम हिंदी में प्रेम भी व्यक्त कर सकते हैं, अपनी पीड़ा भी बता सकते हैं, सवाल भी पूछ सकते हैं और अपने विचारों को मजबूती से सामने भी रख सकते हैं।



हिंदी का साहित्य इसकी समृद्धि का बड़ा प्रमाण है। कबीर, तुलसीदास, सूरदास, प्रेमचंद, महादेवी वर्मा, रामधारी सिंह दिनकर और हरिवंश राय बच्चन जैसे रचनाकारों ने हिंदी को अपनी रचनाओं से समृद्ध किया। उनकी रचनाओं में समाज, संघर्ष, प्रेम, संवेदना और जीवन के अनेक रंग दिखाई देते हैं।



लेकिन हिंदी दिवस केवल अतीत को याद करने का दिन नहीं है।



यह अपने आप से एक सवाल पूछने का दिन भी है-



क्या हम हिंदी का सम्मान केवल हिंदी दिवस के दिन करते हैं, या अपने रोजमर्रा के जीवन में भी हिंदी को उचित स्थान देते हैं?



आज का समय तेजी से बदल रहा है। तकनीक, इंटरनेट और कृत्रिम बुद्धिमत्ता के दौर में भाषाओं के सामने नई चुनौतियां भी हैं और नए अवसर भी।



आज हिंदी डिजिटल दुनिया में भी अपनी मजबूत मौजूदगी बना रही है। मोबाइल फोन, इंटरनेट, सामाजिक माध्यम, समाचार वेबसाइट और ऑनलाइन शिक्षा ने हिंदी में जानकारी तक पहुंच को आसान बनाया है।



इसलिए हमें हिंदी को केवल भावनाओं से नहीं, बल्कि ज्ञान, विज्ञान, तकनीक और नए विचारों की भाषा के रूप में भी आगे बढ़ाना होगा।



हमें यह भी समझना होगा कि हिंदी से प्रेम करने का अर्थ दूसरी भाषाओं का विरोध करना नहीं है।



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भारत की खूबसूरती ही इसकी भाषाई विविधता में है। तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, मराठी, बंगाली, पंजाबी, असमिया, उड़िया और देश की अनेक भाषाएं हमारी साझा विरासत हैं।



दूसरी भाषाओं का सम्मान करते हुए हिंदी को आगे बढ़ाना ही सच्चे अर्थों में भाषा का सम्मान है।



हमें ऐसी हिंदी चाहिए जो लोगों को जोड़े, दूरियां कम करे और ज्ञान को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाए।



हमें ऐसी हिंदी चाहिए जो सरल हो, सहज हो और हर व्यक्ति तक आसानी से पहुंचे।



और हमें ऐसी हिंदी चाहिए जो अपने गौरव के साथ भविष्य की चुनौतियों का सामना भी करे।



आज हिंदी दिवस के अवसर पर हम यह संकल्प लें कि हम हिंदी को केवल बोलेंगे ही नहीं, बल्कि उसे पढ़ेंगे, लिखेंगे, समझेंगे और उसके ज्ञान को आगे बढ़ाएंगे।



क्योंकि भाषा तभी जीवित रहती है, जब उसका इस्तेमाल करने वाले लोग उससे जुड़े रहते हैं।



आइए, हिंदी का सम्मान करें।

आइए, सभी भारतीय भाषाओं का सम्मान करें।

और आइए, भाषा को विभाजन का नहीं, जुड़ाव का माध्यम बनाएं।



अंत में बस इतना कहना चाहूंगा/चाहूंगी-



हिंदी केवल शब्दों का समूह नहीं, हमारी अभिव्यक्ति की आवाज है।

हिंदी केवल भाषा नहीं, करोड़ों लोगों के जीवन से जुड़ा संवाद है।

और हिंदी का सम्मान केवल एक दिन का उत्सव नहीं, बल्कि हमारी निरंतर जिम्मेदारी है।



आप सभी को हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं।



जय हिंदी!

जय हिंद!