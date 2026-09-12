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Hindi News ›   Education ›   Hindi Diwas Speech 2026: Powerful Hindi Day Speech, Key Facts and Tips for an Impactful Speech

14 सितंबर 2026: हिंदी दिवस पर छोटा और दमदार भाषण, तालियों से गूंज उठेगा मैदान, तैयारी के टिप्स भी जानें

Sat, 12 Sep 2026 06:39 PM IST
आकाश कुमार एजुकेशन डेस्क, अमर उजाला
एजुकेशन डेस्क, अमर उजाला Published by: आकाश कुमार Updated Sat, 12 Sep 2026 06:39 PM IST
सार

Hindi Diwas Speech 2026: हिंदी दिवस पर ऐसा दमदार भाषण पढ़ें, जिसे छात्र, शिक्षक या कोई भी वक्ता मंच पर प्रस्तुत कर सकता है। भाषण में हिंदी दिवस का इतिहास, हिंदी का महत्व और भाषा से जुड़े जरूरी तथ्य शामिल हैं। साथ ही जानें प्रभावी भाषण देने के टिप्स...
 

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Hindi Diwas Speech 2026: Powerful Hindi Day Speech, Key Facts and Tips for an Impactful Speech
हिंदी दिवस पर भाषण (HIndi Diwas Speech) - फोटो : AI Generated

विस्तार
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Hindi Diwas Speech 2026: हिंदी दिवस हर साल 14 सितंबर को मनाया जाता है। इसी दिन 1949 में संविधान सभा ने हिंदी को देवनागरी लिपि में संघ की राजभाषा के रूप में स्वीकार किया था। इस खास दिन पर स्कूल, कॉलेज और संस्थानों में भाषण, निबंध और विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। अगर आप हिंदी दिवस पर भाषण देने जा रहे हैं, तो शुरुआत से लेकर समापन तक अपनी बात सरल, प्रभावी और तथ्यों के साथ रखना जरूरी है। आगे ऐसा ही एक दमदार भाषण दिया गया है, जिसे छात्र, शिक्षक या कोई भी वक्ता अपनी जरूरत के अनुसार मंच पर प्रस्तुत कर सकता है।

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हिंदी दिवस पर आसान और दमदार भाषण

आदरणीय मुख्य अतिथि महोदय/महोदया, मंच पर उपस्थित सभी अतिथिगण और मेरे प्रिय साथियों,

आप सभी को मेरा सादर नमस्कार

आज का दिन है हिंदी दिवस।

हर वर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा ने हिंदी को देवनागरी लिपि में संघ की राजभाषा के रूप में स्वीकार किया था। इसी ऐतिहासिक दिन की याद में हिंदी दिवस मनाया जाता है।

लेकिन सवाल यह है कि हिंदी हमारे लिए इतनी महत्वपूर्ण क्यों है?

क्योंकि भाषा केवल बोलने का माध्यम नहीं होती। भाषा हमारी सोच, हमारी संस्कृति, हमारी भावनाओं और हमारे अनुभवों को एक-दूसरे तक पहुंचाने का माध्यम होती है।

हिंदी ने भारत के अलग-अलग हिस्सों में रहने वाले लोगों को संवाद का एक मजबूत माध्यम दिया है। यह साहित्य की भाषा है, पत्रकारिता की भाषा है, सिनेमा और जनसंचार की भाषा है और करोड़ों लोगों के रोजमर्रा के जीवन का हिस्सा है।

हिंदी की ताकत केवल उसके बोलने वालों की संख्या में नहीं है। इसकी असली ताकत इसकी अभिव्यक्ति की क्षमता में है।

हम हिंदी में प्रेम भी व्यक्त कर सकते हैं, अपनी पीड़ा भी बता सकते हैं, सवाल भी पूछ सकते हैं और अपने विचारों को मजबूती से सामने भी रख सकते हैं।

हिंदी का साहित्य इसकी समृद्धि का बड़ा प्रमाण है। कबीर, तुलसीदास, सूरदास, प्रेमचंद, महादेवी वर्मा, रामधारी सिंह दिनकर और हरिवंश राय बच्चन जैसे रचनाकारों ने हिंदी को अपनी रचनाओं से समृद्ध किया। उनकी रचनाओं में समाज, संघर्ष, प्रेम, संवेदना और जीवन के अनेक रंग दिखाई देते हैं।

लेकिन हिंदी दिवस केवल अतीत को याद करने का दिन नहीं है।

यह अपने आप से एक सवाल पूछने का दिन भी है-

क्या हम हिंदी का सम्मान केवल हिंदी दिवस के दिन करते हैं, या अपने रोजमर्रा के जीवन में भी हिंदी को उचित स्थान देते हैं?

आज का समय तेजी से बदल रहा है। तकनीक, इंटरनेट और कृत्रिम बुद्धिमत्ता के दौर में भाषाओं के सामने नई चुनौतियां भी हैं और नए अवसर भी।

आज हिंदी डिजिटल दुनिया में भी अपनी मजबूत मौजूदगी बना रही है। मोबाइल फोन, इंटरनेट, सामाजिक माध्यम, समाचार वेबसाइट और ऑनलाइन शिक्षा ने हिंदी में जानकारी तक पहुंच को आसान बनाया है।

इसलिए हमें हिंदी को केवल भावनाओं से नहीं, बल्कि ज्ञान, विज्ञान, तकनीक और नए विचारों की भाषा के रूप में भी आगे बढ़ाना होगा।

हमें यह भी समझना होगा कि हिंदी से प्रेम करने का अर्थ दूसरी भाषाओं का विरोध करना नहीं है।

यह भी पढ़ें: हिंदी दिवस पर प्राइमरी के बच्चों के लिए आसान और जल्दी याद होने वाला भाषण, ऐसे कराएं मंच पर बोलने की तैयारी

भारत की खूबसूरती ही इसकी भाषाई विविधता में है। तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, मराठी, बंगाली, पंजाबी, असमिया, उड़िया और देश की अनेक भाषाएं हमारी साझा विरासत हैं।

दूसरी भाषाओं का सम्मान करते हुए हिंदी को आगे बढ़ाना ही सच्चे अर्थों में भाषा का सम्मान है।

हमें ऐसी हिंदी चाहिए जो लोगों को जोड़े, दूरियां कम करे और ज्ञान को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाए।

हमें ऐसी हिंदी चाहिए जो सरल हो, सहज हो और हर व्यक्ति तक आसानी से पहुंचे।

और हमें ऐसी हिंदी चाहिए जो अपने गौरव के साथ भविष्य की चुनौतियों का सामना भी करे।

आज हिंदी दिवस के अवसर पर हम यह संकल्प लें कि हम हिंदी को केवल बोलेंगे ही नहीं, बल्कि उसे पढ़ेंगे, लिखेंगे, समझेंगे और उसके ज्ञान को आगे बढ़ाएंगे।

क्योंकि भाषा तभी जीवित रहती है, जब उसका इस्तेमाल करने वाले लोग उससे जुड़े रहते हैं।

आइए, हिंदी का सम्मान करें।
आइए, सभी भारतीय भाषाओं का सम्मान करें।
और आइए, भाषा को विभाजन का नहीं, जुड़ाव का माध्यम बनाएं।

अंत में बस इतना कहना चाहूंगा/चाहूंगी-

हिंदी केवल शब्दों का समूह नहीं, हमारी अभिव्यक्ति की आवाज है।
हिंदी केवल भाषा नहीं, करोड़ों लोगों के जीवन से जुड़ा संवाद है।
और हिंदी का सम्मान केवल एक दिन का उत्सव नहीं, बल्कि हमारी निरंतर जिम्मेदारी है।

आप सभी को हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं।

जय हिंदी!
जय हिंद!


यह भी पढ़ें: 14 सितंबर 1949 को क्या हुआ था, पहली बार कब मनाया गया राष्ट्रीय हिंदी दिवस? जानें इतिहास
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भाषण को प्रभावशाली बनाने के लिए तैयारी के टिप्स


1. भाषण को रटें नहीं, समझें
भाषण की हर पंक्ति का अर्थ समझने की कोशिश करें। जब विचार समझ में आते हैं तो शब्द याद करना आसान हो जाता है।

2. शुरुआत और अंत पर विशेष ध्यान दें
भाषण की पहली कुछ पंक्तियां श्रोताओं का ध्यान खींचती हैं और अंतिम पंक्तियां सबसे ज्यादा याद रहती हैं। इसलिए शुरुआत और समापन का कई बार अभ्यास करें।

3. महत्वपूर्ण वाक्यों पर आवाज में उतार-चढ़ाव रखें
पूरे भाषण को एक ही गति और एक ही आवाज में बोलने से प्रभाव कम हो जाता है। सवाल वाले हिस्से में थोड़ा ठहरें और महत्वपूर्ण बातों पर आवाज में मजबूती लाएं।

4. बहुत तेज न बोलें
मंच पर घबराहट में लोग अक्सर तेजी से बोलने लगते हैं। हर दो-तीन वाक्यों के बाद हल्का विराम लें। इससे भाषण ज्यादा प्रभावी लगेगा।

5. भाषण के दौरान सामने देखें
पूरा समय कागज देखने के बजाय बीच-बीच में सामने बैठे लोगों की ओर देखें। इससे आत्मविश्वास दिखाई देता है।

6. एक दिन पहले पूरा अभ्यास करें
कार्यक्रम से पहले कम से कम दो-तीन बार खड़े होकर पूरा भाषण बोलने का अभ्यास करें। संभव हो तो किसी शिक्षक, परिवार के सदस्य या मित्र के सामने अभ्यास करें।

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