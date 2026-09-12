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Hindi News ›   Education ›   Hindi Diwas Quiz: Test Your Knowledge of Hindi with 10 UPSC-SSC Level Questions

जीके क्विज: राजभाषा हिंदी को कितना जानते हैं आप? राष्ट्रीय हिंदी दिवस पर इन 10 प्रश्नों से परखें अपना स्तर

Sat, 12 Sep 2026 07:23 PM IST
आकाश कुमार एजुकेशन डेस्क, अमर उजाला
एजुकेशन डेस्क, अमर उजाला Published by: आकाश कुमार Updated Sat, 12 Sep 2026 07:23 PM IST
सार

Hindi Diwas Quiz: क्या आप जानते हैं कि संविधान में हिंदी को लेकर क्या प्रावधान है? हिंदी को संघ की राजभाषा के रूप में कब स्वीकार किया था? प्रतियोगी परीक्षाओं के लिहाज से यहां ऐसे ही कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न दिए गए हैं। इनके जवाब देकर आप अपने सामान्य ज्ञान को परख सकते हैं।
 

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Hindi Diwas Quiz: Test Your Knowledge of Hindi with 10 UPSC-SSC Level Questions
GK Quiz On Hindi Diwas 2026 - फोटो : अमर उजाला ग्राफिक्स

विस्तार
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Quiz On Hindi Diwas: हर साल 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। इसी दिन 1949 में संविधान सभा ने हिंदी को संघ की राजभाषा के रूप में स्वीकार किया था। संविधान के अनुच्छेद 343 के अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी है। लेकिन हिंदी से जुड़े कई ऐसे तथ्य हैं, जिनमें प्रतियोगी परीक्षाओं में अक्सर भ्रम की स्थिति बनती है। उदाहरण के लिए हिंदी को संविधान ने राष्ट्रभाषा नहीं, बल्कि संघ की राजभाषा के रूप में स्वीकार किया है। तो चलिए, 10 सवालों के इस क्विज से परखते हैं कि हिंदी और उससे जुड़े संवैधानिक प्रावधानों पर आपकी पकड़ कितनी मजबूत है।

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राष्ट्रीय हिंदी दिवस पर जीके क्विज (GK Quiz On Hindi Diwas)


प्रश्न 1. संविधान के किस अनुच्छेद में संघ की राजभाषा से संबंधित मूल प्रावधान किया गया है?
A. अनुच्छेद 343
B. अनुच्छेद 344
C. अनुच्छेद 351
D. अनुच्छेद 348

सही उत्तर: A. अनुच्छेद 343
व्याख्या: संविधान के अनुच्छेद 343 में स्पष्ट किया गया है कि संघ की राजभाषा हिंदी होगी और उसकी लिपि देवनागरी होगी। इसी अनुच्छेद में संघ के शासकीय कार्यों में अंकों के रूप से संबंधित प्रावधान भी है।

प्रश्न 2. निम्नलिखित में से कौन-सा कथन सही है?
A. हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा है।
B. हिंदी संविधान की राष्ट्रीय भाषा है।
C. हिंदी संघ की राजभाषा है।
D. हिंदी भारत की एकमात्र राजभाषा है।

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सही उत्तर: C. हिंदी संघ की राजभाषा है।
व्याख्या: संविधान में हिंदी को संघ की राजभाषा कहा गया है। संविधान में हिंदी को 'राष्ट्रभाषा' घोषित करने वाला कोई प्रावधान नहीं है। अनुच्छेद 343(1) में संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी निर्धारित की गई है।

प्रश्न 3. संविधान सभा ने हिंदी को संघ की राजभाषा के रूप में कब स्वीकार किया था?
A. 14 सितंबर 1947
B. 14 सितंबर 1948
C. 14 सितंबर 1949
D. 26 जनवरी 1950

सही उत्तर: C. 14 सितंबर 1949
व्याख्या: 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा ने हिंदी को संघ की राजभाषा के रूप में स्वीकार किया। इसके बाद 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाने की परंपरा शुरू हुई।

प्रश्न 4. संविधान के अनुच्छेद 343 के अनुसार हिंदी की लिपि क्या है?
A. ब्राह्मी
B. देवनागरी
C. रोमन
D. शारदा

सही उत्तर: B. देवनागरी
व्याख्या: अनुच्छेद 343(1) में कहा गया है कि संघ की राजभाषा हिंदी और उसकी लिपि देवनागरी होगी। इसलिए प्रतियोगी परीक्षाओं में 'हिंदी की लिपि' और 'संघ की राजभाषा' से जुड़े सवालों में अनुच्छेद 343 को याद रखना जरूरी है।

प्रश्न 5. संविधान के अनुच्छेद 343(2) के तहत संविधान लागू होने के बाद कितने वर्षों तक अंग्रेजी के प्रयोग को जारी रखने का प्रावधान किया गया था?
A. 5 वर्ष
B. 10 वर्ष
C. 15 वर्ष
D. 20 वर्ष

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सही उत्तर: C. 15 वर्ष
व्याख्या: अनुच्छेद 343(2) के अनुसार संविधान के प्रारंभ से 15 वर्ष की अवधि तक संघ के उन शासकीय प्रयोजनों के लिए अंग्रेजी का प्रयोग जारी रहना था, जिनके लिए संविधान लागू होने से ठीक पहले इसका इस्तेमाल किया जा रहा था। संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था।

प्रश्न 6. संघ की राजभाषा के संबंध में आयोग और संसद की समिति का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है?
A. अनुच्छेद 343
B. अनुच्छेद 344
C. अनुच्छेद 350
D. अनुच्छेद 351

सही उत्तर: B. अनुच्छेद 344
व्याख्या: अनुच्छेद 344 में राजभाषा के संबंध में आयोग और संसद की समिति का प्रावधान किया गया है। संविधान के अनुसार राष्ट्रपति संविधान के प्रारंभ से पांच वर्ष की समाप्ति पर और उसके बाद दस वर्ष की समाप्ति पर आयोग गठित करता है।

प्रश्न 7. संविधान के अनुच्छेद 351 का मुख्य संबंध किससे है?
A. राज्यों की राजभाषा से
B. न्यायपालिका में भाषा के प्रयोग से
C. हिंदी भाषा के प्रसार और विकास से
D. संसद की भाषा से

सही उत्तर: C. हिंदी भाषा के प्रसार और विकास से
व्याख्या: अनुच्छेद 351 में संघ का यह कर्तव्य बताया गया है कि वह हिंदी भाषा का प्रसार और विकास करे, ताकि वह भारत की सामासिक संस्कृति के सभी तत्वों की अभिव्यक्ति का माध्यम बन सके।

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प्रश्न 8. निम्नलिखित में से कौन-सा कथन राजभाषा अधिनियम, 1963 के संदर्भ में सही है?
A. 1965 के बाद अंग्रेजी का प्रयोग पूरी तरह समाप्त कर दिया गया।
B. 1963 के अधिनियम ने कुछ शासकीय प्रयोजनों के लिए हिंदी के साथ अंग्रेजी के प्रयोग को जारी रखने का प्रावधान किया।
C. इस अधिनियम ने हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित किया।
D. इस अधिनियम ने देवनागरी लिपि को समाप्त कर दिया।

सही उत्तर: B. 1963 के अधिनियम ने कुछ शासकीय प्रयोजनों के लिए हिंदी के साथ अंग्रेजी के प्रयोग को जारी रखने का प्रावधान किया।
व्याख्या: संविधान के अनुच्छेद 343 में शुरुआती 15 वर्षों के लिए अंग्रेजी के प्रयोग का प्रावधान था। इसके बाद राजभाषा अधिनियम, 1963 के तहत हिंदी के अतिरिक्त अंग्रेजी के प्रयोग को कुछ शासकीय प्रयोजनों और संसद के कार्य के लिए जारी रखने का प्रावधान किया गया।

प्रश्न 9. निम्नलिखित में से कौन-सा युग्म सही सुमेलित है?
A. कबीर - संत काव्य परंपरा
B. प्रेमचंद - हिंदी उपन्यास और कहानी
C. भारतेन्दु हरिश्चंद्र - आधुनिक हिंदी साहित्य
D. उपरोक्त सभी

सही उत्तर: D. उपरोक्त सभी
व्याख्या: हिंदी साहित्य की अलग-अलग धाराओं और कालखंडों में इन साहित्यकारों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। केंद्रीय हिंदी निदेशालय की आधिकारिक सामग्री में भी कबीर और प्रेमचंद जैसे साहित्यकारों पर विशेषांक प्रकाशित किए गए हैं।

प्रश्न 10. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. हिंदी संघ की राजभाषा है।
2. हिंदी की लिपि देवनागरी है।
3. संविधान में हिंदी को भारत की राष्ट्रभाषा घोषित किया गया है।

ऊपर दिए गए कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

A. केवल 1
B. केवल 1 और 2
C. केवल 2 और 3
D. 1, 2 और 3

सही उत्तर: B. केवल 1 और 2
व्याख्या: संविधान के अनुच्छेद 343(1) के अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी है। लेकिन संविधान में हिंदी को 'राष्ट्रभाषा' घोषित नहीं किया गया है। इसलिए तीसरा कथन गलत है।

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