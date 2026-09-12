जीके क्विज: राजभाषा हिंदी को कितना जानते हैं आप? राष्ट्रीय हिंदी दिवस पर इन 10 प्रश्नों से परखें अपना स्तर

Quiz On Hindi Diwas: हर साल 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। इसी दिन 1949 में संविधान सभा ने हिंदी को संघ की राजभाषा के रूप में स्वीकार किया था। संविधान के अनुच्छेद 343 के अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी है। लेकिन हिंदी से जुड़े कई ऐसे तथ्य हैं, जिनमें प्रतियोगी परीक्षाओं में अक्सर भ्रम की स्थिति बनती है। उदाहरण के लिए हिंदी को संविधान ने राष्ट्रभाषा नहीं, बल्कि संघ की राजभाषा के रूप में स्वीकार किया है। तो चलिए, 10 सवालों के इस क्विज से परखते हैं कि हिंदी और उससे जुड़े संवैधानिक प्रावधानों पर आपकी पकड़ कितनी मजबूत है।

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