हिंदी दिवस 2026: प्राइमरी के बच्चों के लिए आसान और जल्दी याद होने वाला भाषण, ऐसे कराएं मंच पर बोलने की तैयारी

बच्चे को भाषण जल्दी कैसे याद कराएं?



1. भाषण को छोटे हिस्सों में बांटें

पूरे भाषण को एक साथ याद कराने की कोशिश न करें। इसे चार हिस्सों में बांट दें-

नमस्कार और अपना परिचय

हिंदी दिवस कब मनाया जाता है

हिंदी भाषा के बारे में दो-तीन बातें

धन्यवाद और जय हिंद

पहले बच्चे को एक हिस्सा बोलने दें। इसके बाद अगला हिस्सा जोड़ें।



2. रटने के बजाय अर्थ समझाएं

बच्चे को बताएं कि 14 सितंबर को हिंदी दिवस क्यों मनाया जाता है और हिंदी हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है। जब बच्चा बात का अर्थ समझता है तो उसे शब्द याद रखने में कम परेशानी होती है।



3. रोज 5-10 मिनट अभ्यास कराएं

लंबे समय तक लगातार अभ्यास कराने के बजाय रोज थोड़ी देर अभ्यास कराएं। शुरुआत में देखकर बोलने दें और फिर धीरे-धीरे बिना देखे बोलने की आदत डालें।



4. आईने के सामने बोलने की आदत डालें

बच्चे को आईने के सामने खड़े होकर भाषण बोलने दें। इससे उसका आत्मविश्वास बढ़ेगा और वह सामने देखकर बोलने की आदत विकसित करेगा।



5. हर शब्द बिल्कुल याद कराने की जरूरत नहीं

प्राइमरी के बच्चे से शब्दशः भाषण बोलने की अपेक्षा करना जरूरी नहीं है। अगर बच्चा किसी वाक्य को अपने आसान शब्दों में बोल देता है और उसका अर्थ सही रहता है, तो उसे प्रोत्साहित करें।



6. मंच पर बोलने का अभ्यास भी कराएं

घर में परिवार के दो-तीन सदस्यों को सामने बैठाकर बच्चे से भाषण दिलवाएं। इससे स्कूल में मंच पर खड़े होने का डर कम होगा।



याद रखने की आसान तरकीब

बच्चे को सिर्फ चार बातें याद करा दें-

14 सितंबर

हिंदी दिवस

हिंदी का सम्मान

धन्यवाद

इन चार संकेतों के आधार पर बच्चा पूरे भाषण को आसानी से याद कर सकता है।



सबसे जरूरी बात यह है कि बच्चे पर भाषण याद करने का दबाव न डालें। उसका लक्ष्य बिना डरे, साफ आवाज में और आत्मविश्वास के साथ बोलना होना चाहिए। शुरुआत में थोड़ी गलती हो जाए तो भी बच्चे की हौसला-अफजाई करें।