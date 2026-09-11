जीके क्विज: यूपीएससी-एसएससी जैसी परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं ब्रिक्स से जुड़े ये प्रश्न, आपको पता है जवाब?

ब्रिक्स से जुड़े जीके के महत्वपूर्ण प्रश्न

प्रश्न 1. 'BRIC' शब्द की अवधारणा वर्ष 2001 में किस अर्थशास्त्री ने दी थी?

A. के. वी. कामथ

B. जिम ओ'नील

C. रघुराम राजन

D. जोसेफ स्टिग्लिट्ज



प्रश्न 2. पहला ब्रिक (BRIC) शिखर सम्मेलन वर्ष 2009 में किस शहर में आयोजित हुआ था?

A. मॉस्को

B. येकातेरिनबर्ग

C. बीजिंग

D. नई दिल्ली



प्रश्न 3. दक्षिण अफ्रीका के शामिल होने के बाद समूह के नाम में कौन सा अक्षर जुड़ा?

A. F

B. S

C. E

D. D



प्रश्न 4. भारत ने 2021 में ब्रिक्स की अध्यक्षता के दौरान 13वें शिखर सम्मेलन का आयोजन किस माध्यम से किया था?

A. नई दिल्ली में प्रत्यक्ष रूप से

B. गोवा में प्रत्यक्ष रूप से

C. वर्चुअल माध्यम से

D. मुंबई में प्रत्यक्ष रूप से



प्रश्न 5. न्यू डेवलपमेंट बैंक (NDB) का मुख्यालय किस शहर में स्थित है?

A. नई दिल्ली

B. शंघाई

C. मॉस्को

D. जोहान्सबर्ग



प्रश्न 6. न्यू डेवलपमेंट बैंक के पहले अध्यक्ष कौन थे?

A. दिलमा रूसेफ

B. के. वी. कामथ

C. उर्जित पटेल

D. जियांग ज़ेमिन



प्रश्न 7. ब्रिक्स के किस शिखर सम्मेलन में न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना संबंधी समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे?

A. चौथा शिखर सम्मेलन, नई दिल्ली

B. छठा शिखर सम्मेलन, फोर्टालेजा

C. आठवां शिखर सम्मेलन, गोवा

D. दसवां शिखर सम्मेलन, जोहान्सबर्ग



प्रश्न 8. 2024 में ब्रिक्स के विस्तार के तहत निम्नलिखित में से कौन-से देश नए पूर्ण सदस्य बने?

A. मिस्र, इथियोपिया, ईरान, संयुक्त अरब अमीरात और सऊदी अरब

B. अर्जेंटीना, मेक्सिको, तुर्किये, इंडोनेशिया और मलेशिया

C. नाइजीरिया, वियतनाम, मलेशिया, सिंगापुर और थाईलैंड

D. कतर, केन्या, ऑस्ट्रेलिया, थाईलैंड और नाइजीरिया



प्रश्न 9. इंडोनेशिया आधिकारिक रूप से ब्रिक्स का पूर्ण सदस्य किस वर्ष बना?

A. 2023

B. 2024

C. 2025

D. 2026



प्रश्न 10. भारत ने अब तक (2026 को छोड़कर) कितनी बार ब्रिक्स (BRICS) शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता/मेजबानी की है?

(A) 2 बार

(B) 3 बार

(C) 4 बार

(D) 5 बार