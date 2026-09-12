ब्रिक्स: कितने पढ़े-लिखे हैं शी जिनपिंग? गांव में गुजरा बचपन, छिंगहुआ से पढ़ाई और राष्ट्रपति बनने तक का सफर

Xi Jinping Education: 18वें BRICS शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग भी 12 सितंबर को नई दिल्ली पहुंचे हैं। दुनिया के बड़े राजनीतिक नेताओं में शामिल शी जिनपिंग का राजनीतिक सफर काफी लंबा रहा है। लेकिन उनकी शिक्षा और शुरुआती जीवन की कहानी भी कम दिलचस्प नहीं है।

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शी जिनपिंग ने चीन के प्रतिष्ठित छिंगहुआ विश्वविद्यालय से पढ़ाई की। उन्होंने रसायन इंजीनियरिंग की पढ़ाई की और बाद में इसी विश्वविद्यालय से कानून के क्षेत्र में डॉक्टरेट की उपाधि हासिल की। उनकी शिक्षा का सफर सामान्य परिस्थितियों में नहीं हुआ। किशोरावस्था में उन्हें चीन के ग्रामीण इलाके में जाकर रहना और काम करना पड़ा। यही अनुभव उनके शुरुआती जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा बना।