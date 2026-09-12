नीट यूजी: काउंसलिंग के दूसरे राउंड का फाइनल सीट अलॉटमेंट जारी, 8828 सीटें आवंटित; ऐसे करें चेक आवंटन की स्थिति

NEET UG Round 2 Seat Allotment: चिकित्सा परामर्श समिति (एमसीसी) ने नीट यूजी 2026 काउंसलिंग के दूसरे चरण का सीट आवंटन परिणाम जारी कर दिया है। दूसरे चरण की काउंसलिंग में शामिल अभ्यर्थी अपना सीट आवंटन परिणाम एमसीसी की आधिकारिक वेबसाइट mcc.nic.in पर देख सकते हैं।

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