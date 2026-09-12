नीट यूजी: काउंसलिंग के दूसरे राउंड का फाइनल सीट अलॉटमेंट जारी, 8828 सीटें आवंटित; ऐसे करें चेक आवंटन की स्थिति
NEET UG Round 2 Seat Allotment: नीट यूजी 2026 काउंसलिंग के दूसरे चरण का सीट आवंटन परिणाम जारी हो गया है। इस चरण में 8,828 सीटें आवंटित की गई हैं। इनमें एमबीबीएस, बीडीएस और बीएससी नर्सिंग की सीटें शामिल हैं। अब चयनित अभ्यर्थियों को तय समय में कॉलेज में रिपोर्ट करना होगा।
विस्तार
NEET UG Round 2 Seat Allotment: चिकित्सा परामर्श समिति (एमसीसी) ने नीट यूजी 2026 काउंसलिंग के दूसरे चरण का सीट आवंटन परिणाम जारी कर दिया है। दूसरे चरण की काउंसलिंग में शामिल अभ्यर्थी अपना सीट आवंटन परिणाम एमसीसी की आधिकारिक वेबसाइट mcc.nic.in पर देख सकते हैं।
दूसरे चरण में कितनी सीटें आवंटित हुईं?
इस चरण में कुल 8,828 सीटों का आवंटन किया गया है। इनमें एमबीबीएस, बीडीएस और बीएससी नर्सिंग की सीटें शामिल हैं। दूसरे चरण में आवंटित सीटों का विवरण:
- एमबीबीएस: 7,485 सीटें
- बीडीएस: 1,057 सीटें
- बीएससी नर्सिंग: 286 सीटें
- कुल: 8,828 सीटें
दूसरे चरण में सीट मिली है तो कब करना होगा रिपोर्ट?
- नीट यूजी काउंसलिंग के दूसरे चरण में जिन अभ्यर्थियों को सीट आवंटित हुई है, उन्हें अब आवंटित संस्थान में रिपोर्टिंग और प्रवेश की प्रक्रिया पूरी करनी होगी।
- एमसीसी के कार्यक्रम के अनुसार, दूसरे चरण में सीट पाने वाले अभ्यर्थी 12 सितंबर से 18 सितंबर 2026 तक रिपोर्टिंग और ज्वाइनिंग की प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं।
- अभ्यर्थियों को आवंटित कॉलेज और पाठ्यक्रम की जानकारी ध्यान से जांचनी चाहिए और एमसीसी की ओर से जारी निर्देशों के अनुसार तय समय सीमा के भीतर संस्थान में पहुंचना चाहिए।
सीट आवंटन के बाद अभ्यर्थियों को क्या करना होगा?
दूसरे चरण में सीट मिलने के बाद अभ्यर्थियों को अपने आवंटन का विवरण ध्यान से जांचना चाहिए। इसके बाद एमसीसी की ओर से जारी निर्देशों के अनुसार संबंधित संस्थान में रिपोर्ट करना होगा।
रिपोर्टिंग और प्रवेश की प्रक्रिया 12 सितंबर से 18 सितंबर 2026 के बीच पूरी करनी है। इसलिए अभ्यर्थियों को तय समय सीमा का ध्यान रखना जरूरी है।
नीट यूजी दूसरे चरण का परिणाम कैसे देखें?
अभ्यर्थी एमसीसी की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपना सीट आवंटन परिणाम देख सकते हैं। इसके लिए उन्हें अपने प्रवेश संबंधी विवरण की जरूरत होगी। सीट आवंटन परिणाम देखने के चरण:
- सबसे पहले एमसीसी की आधिकारिक वेबसाइट mcc.nic.in पर जाएं।
- अब यूजी मेडिकल काउंसलिंग से संबंधित विभाग में जाएं।
- यहां नीट यूजी 2026 काउंसलिंग के दूसरे चरण के सीट आवंटन परिणाम की कड़ी खोजें।
- सीट आवंटन परिणाम की कड़ी पर क्लिक करें।
- मांगे गए प्रवेश विवरण, जैसे रोल नंबर और पासवर्ड दर्ज करें।
- विवरण जमा करने के बाद अपना सीट आवंटन परिणाम देखें।
- आवंटित कॉलेज और पाठ्यक्रम की जानकारी जांचें।
- सीट आवंटन परिणाम डाउनलोड करके भविष्य के लिए सुरक्षित रख लें।
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