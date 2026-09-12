राष्ट्रीय हिंदी दिवस: 14 सितंबर 1949 को क्या हुआ था, पहली बार कब मनाया गया हिंदी दिवस? जानें इस दिन का इतिहास

Hindi Diwas History: हर साल 14 सितंबर को देश में राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है। स्कूलों, कॉलेजों, सरकारी संस्थानों और दूसरे संगठनों में इस मौके पर भाषण, निबंध, कविता और हिंदी से जुड़े कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हिंदी दिवस के लिए 14 सितंबर की तारीख ही क्यों चुनी गई? इसके पीछे 1949 की एक महत्वपूर्ण संवैधानिक घटना है।

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14 सितंबर 1949 को संविधान सभा ने हिंदी को देवनागरी लिपि में संघ की राजभाषा के रूप में स्वीकार किया था। इसी ऐतिहासिक निर्णय की याद में हर साल 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है। संविधान में हिंदी को राष्ट्रभाषा नहीं, बल्कि संघ की राजभाषा कहा गया है। संविधान के अनुच्छेद 343 में संघ की राजभाषा हिंदी और उसकी लिपि देवनागरी निर्धारित की गई है।