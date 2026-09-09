यूपी पीईटी 2026: आ गई तारीख, अगले महीने होगी उत्तर प्रदेश प्रारंभिक अर्हता परीक्षा, नोट कर लें शेड्यूल

कब जारी होगा प्रवेश पत्र?

आयोग ने बताया है कि परीक्षा के प्रवेश पत्र जारी किए जाने के संबंध में अभ्यर्थियों को वेबसाइट के माध्यम से अलग से यथासमय सूचित किया जाएगा। यानी अभी आयोग ने प्रवेश पत्र जारी करने की तारीख की घोषणा नहीं की है।



अभ्यर्थी प्रवेश पत्र से जुड़ी सूचना के लिए आयोग की वेबसाइट पर नजर बनाए रखें। प्रवेश पत्र जारी होने के बाद उसमें परीक्षा केंद्र, पाली और अभ्यर्थी से जुड़ी अन्य जरूरी जानकारी दी जाएगी।