एपल: आईफोन बनाने वाली कंपनी में नौकरी पाने के लिए कौन सी पढ़ाई करनी होती है? स्टूडेंट्स के लिए क्या विकल्प?

एपल में कितनी सैलरी मिलती है?

एपल में मिलने वाला वेतन पद, जिम्मेदारी, उम्मीदवार की विशेषज्ञता और अन्य कारकों के आधार पर अलग-अलग हो सकता है। Indeed.com पर उपलब्ध जानकारी के अनुसार, एपल में कुछ तकनीकी पदों पर सालाना वेतन करोड़ों रुपये तक बताया गया है। हालांकि, अलग-अलग पदों और स्तरों पर वेतन में अंतर हो सकता है।

सॉफ्टवेयर इंजीनियर की सालाना सैलरी करीब 1.55 करोड़ रुपये से ज्यादा बताई गई है।

मशीन लर्निंग इंजीनियर और सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर की सालाना सैलरी करीब 1.88 करोड़ रुपये तक बताई गई है।

इंजीनियरिंग प्रोग्राम मैनेजर की सालाना सैलरी करीब 1.76 करोड़ रुपये, जबकि सॉफ्टवेयर इंजीनियर के लिए यह 1.77 करोड़ रुपये तक बताई गई है।



डिस्कलेमर: यहां बताई गई सैलरी कोई गारंटी नहीं है। पद और लोकेशन के अनुसार सैलरी पैकेज में बदलाव हो सकते हैं।

फ्रेशर्स के लिए क्या रास्ता होता है?

एपल की आधिकारिक करियर वेबसाइट पर छात्रों के लिए इंटर्नशिप और अन्य अवसर भी उपलब्ध होते हैं। इंटर्नशिप और पार्ट-टाइम अवसर करियर शुरू करने के बढ़िया रास्ते हैं:



भारत में एपल की नौकरी सूची में शुरुआती करियर से जुड़ी सॉफ्टवेयर इंजीनियर की भूमिका में कंप्यूटर साइंस या समकक्ष क्षेत्र में स्नातक डिग्री, तीन साल से कम कार्य अनुभव और ऑब्जेक्ट-ओरिएंटेड डिजाइन, डेटा स्ट्रक्चर, एल्गोरिदम, जावा और पाइथन जैसी योग्यताओं का उल्लेख किया गया था।



इसलिए कॉलेज के दौरान केवल परीक्षा और डिग्री पर निर्भर रहने के बजाय अपने विषय से जुड़े व्यावहारिक कौशल और प्रोजेक्ट पर काम करना उपयोगी तैयारी हो सकती है।



