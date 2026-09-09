डीयू: छात्रों के लिए सुरक्षित और सस्ता आवास जरूरी, एग्जीक्यूटिव काउंसिल सदस्य ने की आपात बैठक की मांग

दिल्ली विश्वविद्यालय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल के एक सदस्य ने छात्रों के लिए सुरक्षित और कम खर्च वाले आवास को लेकर आपात बैठक बुलाने की मांग की है। यह मांग सत्य निकेतन में एक पेइंग गेस्ट (PG) इमारत के ढहने के बाद उठाई गई है।

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DU से स्थायी आवास व्यवस्था बनाने की मांग

एग्जीक्यूटिव काउंसिल के सदस्य मिथुनराज धुसिया ने कुलपति योगेश सिंह को पत्र लिखकर बैठक बुलाने की मांग की। उन्होंने कहा कि पांच मंजिला इमारत के गिरने की घटना से पता चलता है कि छात्रों को सुरक्षित, सस्ता और बेहतर आवास देने के लिए जरूरी कदम नहीं उठाए गए हैं।

धुसिया ने वाइस चांसलर से एग्जीक्यूटिव काउंसिल की आपात बैठक बुलाने की मांग की है, ताकि ऐसी घटनाओं को दोबारा होने से रोकने के लिए जरूरी कदमों पर चर्चा की जा सके। उन्होंने छात्रों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए तुरंत उपाय किए जाने की जरूरत बताई।

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उन्होंने पत्र में कहा, "दिल्ली यूनिवर्सिटी को अपने कॉलेजों के साथ मिलकर दिल्ली में अलग-अलग जगहों पर बड़ी संख्या में हॉस्टल समेत सुरक्षित, किफायती और सम्मानजनक आवास सुविधाओं का एक मजबूत सिस्टम बनाना चाहिए।"उन्होंने कहा कि यूनिवर्सिटी को अतिरिक्त आवास सुविधाएं बनाने के लिए जरूरी ग्रांट के लिए केंद्र और दिल्ली सरकार, दोनों से संपर्क करना चाहिए।धुसिया ने कहा कि जब तक पर्याप्त सुविधाएं नहीं बन जातीं, तब तक यूनिवर्सिटी को उन छात्रों के लिए सुरक्षित और किफायती आवास उपलब्ध कराने के लिए संबंधित पक्षों के साथ उचित व्यवस्था करने पर विचार करना चाहिए जिन्हें इसकी जरूरत है।