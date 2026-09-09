एनआईओएस एग्जाम 2026: 10वीं और 12वीं परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र जारी, तुरंत ऐसे करें डाउनलोड; जांचें डिटेल्स

14 सितंबर से 17 सितंबर 2026 उच्चतर माध्यमिक (Sr. Secondary) गृह विज्ञान (321), जीव विज्ञान (314), भूगोल (316), चित्रकला (332), कंप्यूटर विज्ञान (330), जनसंचार (335), प्रारंभिक शिशु देखभाल एवं शिक्षा (376), उद्यमिता (349)

18 सितंबर से 21 सितंबर 2026 उच्चतर माध्यमिक (Sr. Secondary) रसायन विज्ञान (313), भौतिकी (312), पर्यावरण विज्ञान (333), शारीरिक शिक्षा (373), डाटा एंट्री ऑपरेशन्स (336), पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान (339), नाट्यकला (385), कृषि उत्पादन, प्रसंस्करण एवं विपणन (383)

22 सितंबर से 25 सितंबर 2026 उच्चतर माध्यमिक (Sr. Secondary) कंप्यूटर तथा कार्यालय संचालन (631), डाटा एंट्री कार्यों में प्रमाणपत्र (632), वेब विकास (660), आईटी एसेंशियल्स: पीसी हार्डवेयर एवं सॉफ्टवेयर (651), सीआरएम डोमेस्टिक वॉयस (661), कंप्यूटर हार्डवेयर असेंबली एवं रखरखाव (663), योग सहायक (667)

14 सितंबर से 17 सितंबर 2026 माध्यमिक (Secondary) विज्ञान (212), गृह विज्ञान (216), कर्नाटक संगीत (243), लोककला (244), शारीरिक शिक्षा (273)

18 सितंबर से 21 सितंबर 2026 माध्यमिक (Secondary) चित्रकला (225), गणित (211), हिंदुस्तानी संगीत (242), डाटा एंट्री ऑपरेशन्स (229), नाट्यकला (285), बालों की देखभाल और स्टाइलिंग (641), हाथ-पैरों की देखभाल (642)

22 सितंबर से 25 सितंबर 2026 माध्यमिक (Secondary) बेकरी एवं कन्फेक्शनरी (256), बेसिक कंप्यूटिंग में प्रमाणपत्र (608), डेस्कटॉप पब्लिशिंग में प्रमाणपत्र (CDTP) (613), योग में प्रमाणपत्र (614), भारतीय सांकेतिक भाषा (230)