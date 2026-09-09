यूपी बोर्ड: हाईस्कूल में बड़ा बदलाव, विज्ञान और गृह विज्ञान में आंतरिक मूल्यांकन खत्म; क्या है नई व्यवस्था?

UP Board: माध्यमिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश यानी यूपी बोर्ड ने कक्षा 10वीं की परीक्षा व्यवस्था में महत्वपूर्ण बदलाव किया है। शासन के आदेश के तहत अब हाईस्कूल में विज्ञान और गृह विज्ञान विषयों में स्कूल स्तर पर होने वाले आंतरिक मूल्यांकन की व्यवस्था खत्म कर दी गई है।

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इसके स्थान पर इन दोनों विषयों में अब 30 अंकों की प्रयोगात्मक परीक्षा होगी। यह परीक्षा यूपी बोर्ड यानी परिषद की ओर से अलग से आयोजित की जाएगी। इस संबंध में यूपी बोर्ड की ओर से विज्ञप्ति जारी की गई है। इसमें परिषद के विनियमों के अध्याय-13 के विनियम-3 में किए गए संशोधन की जानकारी दी गई है।