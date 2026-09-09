आईसीएआई: आज से परखें अपनी तैयारी, नवंबर सत्र की सीए फाइनल परीक्षा के लिए मॉक टेस्ट शुरू, देखें पूरा कार्यक्रम

CA Final November 2026: चार्टर्ड अकाउंटेंट (सीए) फाइनल नवंबर 2026 परीक्षा की तैयारी कर रहे उम्मीदवारों के लिए जरूरी अपडेट है। भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्थान (आईसीएआई) ने 9 सितंबर 2026 से मॉक टेस्ट शुरू कर दिया है। उम्मीदवारों को मुख्य परीक्षा के लिए बेहतर तरीके से तैयार करने के उद्देश्य से मॉक टेस्ट दो सीरीजओं में आयोजित किया जाएगा।

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