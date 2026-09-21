यूपी नीट यूजी काउंसलिंग: राउंड-2 की मेरिट जारी, 22 सितंबर से शुरू होगी रिपोर्टिंग, 25 तक करना होगा ये काम

UP NEET UG Counselling 2026: उत्तर प्रदेश में नीट यूजी 2026 काउंसलिंग के राउंड-2 में शामिल उम्मीदवारों का इंतजार खत्म हो गया है। चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण महानिदेशालय (DGME), उत्तर प्रदेश ने 21 सितंबर 2026 को राउंड-2 की मेरिट लिस्ट जारी कर दी है।

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जिन उम्मीदवारों ने यूपी नीट यूजी राउंड-2 काउंसलिंग में हिस्सा लिया था, वे मेरिट लिस्ट आधिकारिक वेबसाइट upneet.gov.in पर जाकर देख और डाउनलोड कर सकते हैं। विज्ञापन



राउंड-2 के लिए च्वाइस फिलिंग और लॉक करने की प्रक्रिया 17 से 19 सितंबर 2026 तक चली थी। अब सीट आवंटित होने वाले उम्मीदवारों को तय समय के भीतर संबंधित कॉलेज में पहुंचकर प्रवेश की प्रक्रिया पूरी करनी होगी। जिन उम्मीदवारों ने यूपी नीट यूजी राउंड-2 काउंसलिंग में हिस्सा लिया था, वे मेरिट लिस्ट आधिकारिक वेबसाइट upneet.gov.in पर जाकर देख और डाउनलोड कर सकते हैं।राउंड-2 के लिए च्वाइस फिलिंग और लॉक करने की प्रक्रिया 17 से 19 सितंबर 2026 तक चली थी। अब सीट आवंटित होने वाले उम्मीदवारों को तय समय के भीतर संबंधित कॉलेज में पहुंचकर प्रवेश की प्रक्रिया पूरी करनी होगी।

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