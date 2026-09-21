2 करोड़ इनाम जीतने का मौका: युवाओं के लिए दिल्ली में शुरू हुआ सेवा-फर्स्ट इनोवेशन चैलेंज, जानें क्या करना होगा

100 दिनों में क्या करना होगा?

प्रतियोगिता को 100 दिन की एक तय प्रक्रिया के रूप में तैयार किया गया है। इसमें मुख्य तौर पर तीन चरण होंगे।



पहला चरण: समस्या की पहचान

प्रतिभागियों को खेती, स्वच्छ ऊर्जा, कचरा प्रबंधन जैसे क्षेत्रों में ऐसी समस्याएं तलाशनी होंगी, जिनका व्यावहारिक समाधान जरूरी है।



दूसरा चरण: प्रोटोटाइप तैयार करना

समस्या की पहचान के बाद टीमों को समाधान का विचार तैयार करके उसका काम करने वाला शुरुआती मॉडल बनाना होगा। उद्योग विशेषज्ञ इन मॉडलों की जांच और पुष्टि में मदद करेंगे।



तीसरा चरण: उद्यम तैयार करना

जिन नवाचारों में आगे बढ़ने की क्षमता होगी, उन्हें सरकारी इनक्यूबेशन सहयोग, विशेषज्ञों की मदद और उद्यम नेटवर्क तक पहुंच दी जाएगी। इसका लक्ष्य इन विचारों को टिकाऊ स्टार्टअप में बदलना है।