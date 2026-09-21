आईआईटी बॉम्बे छात्र खुदकुशी मामला: प्रोफेसर दूल्ला की डीनशिप निलंबित, संस्थान ने पुराने बयान पर मांगी माफी

निदेशक के इस्तीफे की खबर पर आईआईटी बॉम्बे ने क्या कहा?

आईआईटी बॉम्बे ने सोशल मीडिया पर जारी बयान में कहा, "आईआईटी बॉम्बे के डायरेक्टर ने इस्तीफा नहीं दिया है। हम साफ तौर पर कहते हैं कि इससे जुड़ी खबर झूठी है।"



गौरतलब है कि प्रोफेसर केदारे ने रविवार देर रात प्रदर्शनकारियों से कहा था, "मैं इस्तीफा दे दूंगा; हालांकि, मुझे प्रक्रिया का पालन करना होगा और सोमवार को बैठक के बाद अपना फैसला बताऊंगा।" अब आईआईटी बॉम्बे की तरफ से ट्वीट कर इस्तीफे की फर्जी खबरों को नकार दिया गया है।



फैकल्टी फोरम ने प्रोफेसर दूल्ला का समर्थन किया

जहां आईआईटी बॉम्बे ने प्रोफेसर दूल्ला की डीनशिप निलंबित की है, वहीं आईआईटी बॉम्बे फैकल्टी फोरम ने उनके समर्थन में बयान जारी किया है।

फोरम ने कहा कि वह प्रोफेसर दूल्ला के साथ एकजुटता से खड़ा है। फोरम का कहना है कि प्रोफेसर दूल्ला ने संस्थान की सीनेट से मंजूर शैक्षणिक नीतियों के तहत अपनी जिम्मेदारी निभाई थी।

फोरम ने छात्र के परिवार के प्रति संवेदना भी जताई

फैकल्टी फोरम के अनुसार, प्रोफेसर दूल्ला 18 सितंबर को सुबह 11 बजे से दोपहर एक बजे तक मिड-टर्म परीक्षा में निरीक्षक की ड्यूटी पर थे। इसी दौरान उन्होंने एक छात्र को बिना अनुमति स्मार्टफोन का इस्तेमाल करते हुए देखा। फोरम ने इसे "शैक्षणिक कदाचार" बताया। संस्थान की तय प्रक्रिया के तहत प्रोफेसर दूल्ला ने मामले की जानकारी आगे की कार्रवाई के लिए संस्थान के अधिकारियों को दी।



फैकल्टी फोरम ने कहा कि वह अपने सहयोगी प्रोफेसर सूर्यनारायण दूल्ला की छवि खराब होने से बेहद दुखी है। फोरम के अनुसार, प्रोफेसर दूल्ला केवल अपनी शैक्षणिक जिम्मेदारी निभा रहे थे और संस्थान की तय प्रक्रिया का पालन कर रहे थे।