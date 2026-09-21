फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें

कमेंट

कमेंट X

😊अति सुंदर 😎बहुत खूब 👌अति उत्तम भाव 👍बहुत बढ़िया.. 🤩लाजवाब 🤩बेहतरीन 🙌क्या खूब कहा 😔बहुत मार्मिक 😀वाह! वाह! क्या बात है! 🤗शानदार 👌गजब 🙏छा गये आप 👏तालियां ✌शाबाश 😍जबरदस्त
Hindi News ›   Education ›   NBEMS NEET PG Answer Key: Result by 30 September, when will answer key out? Check update

नीट पीजी 2026: 30 सितंबर को आएगा रिजल्ट, उत्तर कुंजी का इंतजार जारी, कैसे करनी होगी डाउनलोड? समझें स्टेप्स

Mon, 21 Sep 2026 01:43 PM IST
आकाश कुमार एजुकेशन डेस्क, अमर उजाला
एजुकेशन डेस्क, अमर उजाला Published by: आकाश कुमार Updated Mon, 21 Sep 2026 01:43 PM IST
सार

NBEMS NEET PG Answer Key: नीट पीजी 2026 की आंसर की और उम्मीदवारों की रिस्पॉन्स शीट जल्द जारी हो सकती है। एनबीईएमएस ने तारीख नहीं बताई है। रिपोर्ट्स में इस सप्ताह आंसर की आने की संभावना है। नीट पीजी का रिजल्ट 30 सितंबर तक घोषित होना है।
 

विज्ञापन
NBEMS NEET PG Answer Key: Result by 30 September, when will answer key out? Check update
प्रतीकात्मक तस्वीर - फोटो : Magnific

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

NEET PG 2026 Answer Key: नीट पीजी 2026 की परीक्षा देने वाले उम्मीदवारों को अब आंसर की और रिस्पॉन्स शीट का इंतजार है। एनबीईएमएस ने अभी इनके जारी होने की तारीख नहीं बताई है। हालांकि, रिपोर्ट्स में इस सप्ताह प्रोविजनल आंसर की जारी होने की बात कही जा रही है।

विज्ञापन


नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन इन मेडिकल साइंसेज (NBEMS) ने नीट पीजी 2026 की आंसर की जारी करने की कोई तय तारीख अभी घोषित नहीं की है। ऐसे में उम्मीदवारों को आधिकारिक अपडेट का इंतजार करना होगा।
विज्ञापन


रिपोर्ट्स के अनुसार, प्रोविजनल आंसर की इसी सप्ताह जारी की जा सकती है। इसका कारण रिजल्ट की तय समयसीमा भी है।

पहली बार आंसर की के साथ मिलेगी रिस्पॉन्स शीट

नीट पीजी 2026 के सूचना बुलेटिन के अनुसार, इस बार एनबीईएमएस पहली बार उम्मीदवारों की रिकॉर्ड की गई प्रतिक्रियाओं के साथ आंसर की जारी करेगा।

आंसर की और रिस्पॉन्स शीट जारी होने के बाद उम्मीदवार देख सकेंगे कि परीक्षा में उन्होंने किस सवाल के लिए कौन सा उत्तर चुना था। इसके साथ ही उन्हें सवाल की आईडी और सही उत्तर की जानकारी भी मिलेगी।

विज्ञापन

आपत्ति दर्ज करने का मौका मिलेगा?

प्रोविजनल आंसर की जारी होने के बाद उम्मीदवारों को अपने रिकॉर्ड किए गए जवाबों को आधिकारिक उत्तरों से मिलाने का मौका मिलेगा। यदि एनबीईएमएस की ओर से आपत्ति दर्ज करने की सुविधा दी जाती है, तो उम्मीदवार तय समय के भीतर अपनी आपत्ति दर्ज कर सकेंगे।

इसलिए उम्मीदवारों को आंसर की जारी होने के बाद आधिकारिक नोटिस को ध्यान से पढ़ना चाहिए और आपत्ति दर्ज करने की अंतिम तारीख जरूर देखनी चाहिए।

विज्ञापन

30 अगस्त को हुई थी नीट पीजी परीक्षा

  • नीट पीजी 2026 की मुख्य परीक्षा 30 अगस्त 2026 को आयोजित की गई थी।
  • इसके बाद जयपुर के कुछ परीक्षा केंद्रों पर प्रभावित उम्मीदवारों के लिए 5 सितंबर 2026 को दोबारा परीक्षा कराई गई थी।
  • अब परीक्षा के बाद उम्मीदवारों की नजर आंसर की, रिस्पॉन्स शीट और इसके बाद आने वाले रिजल्ट पर है।

कहां मिलेगी नीट पीजी आंसर की?

आंसर की और उम्मीदवारों की रिस्पॉन्स शीट जारी होने के बाद इन्हें एनबीईएमएस की आधिकारिक वेबसाइट और तय परीक्षा पोर्टल पर उपलब्ध कराया जाएगा।

उम्मीदवारों को सलाह है कि वे आंसर की जारी होने के बाद अपनी रिस्पॉन्स शीट और प्रोविजनल आंसर की डाउनलोड कर लें। इसके बाद अपने रिकॉर्ड किए गए जवाबों को आधिकारिक उत्तरों से मिलाकर देखें।

विज्ञापन
विज्ञापन

सबसे विश्वसनीय Hindi News वेबसाइट अमर उजाला पर पढ़ें शिक्षा समाचार आदि से संबंधित ब्रेकिंग अपडेट।

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें अमर उजाला हिंदी न्यूज़ APP अपने मोबाइल पर।
Amar Ujala Android Hindi News APP Amar Ujala iOS Hindi News APP
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed