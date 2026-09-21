नीट पीजी 2026: 30 सितंबर को आएगा रिजल्ट, उत्तर कुंजी का इंतजार जारी, कैसे करनी होगी डाउनलोड? समझें स्टेप्स
NBEMS NEET PG Answer Key: नीट पीजी 2026 की आंसर की और उम्मीदवारों की रिस्पॉन्स शीट जल्द जारी हो सकती है। एनबीईएमएस ने तारीख नहीं बताई है। रिपोर्ट्स में इस सप्ताह आंसर की आने की संभावना है। नीट पीजी का रिजल्ट 30 सितंबर तक घोषित होना है।
विस्तार
NEET PG 2026 Answer Key: नीट पीजी 2026 की परीक्षा देने वाले उम्मीदवारों को अब आंसर की और रिस्पॉन्स शीट का इंतजार है। एनबीईएमएस ने अभी इनके जारी होने की तारीख नहीं बताई है। हालांकि, रिपोर्ट्स में इस सप्ताह प्रोविजनल आंसर की जारी होने की बात कही जा रही है।
नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन इन मेडिकल साइंसेज (NBEMS) ने नीट पीजी 2026 की आंसर की जारी करने की कोई तय तारीख अभी घोषित नहीं की है। ऐसे में उम्मीदवारों को आधिकारिक अपडेट का इंतजार करना होगा।
रिपोर्ट्स के अनुसार, प्रोविजनल आंसर की इसी सप्ताह जारी की जा सकती है। इसका कारण रिजल्ट की तय समयसीमा भी है।
पहली बार आंसर की के साथ मिलेगी रिस्पॉन्स शीट
नीट पीजी 2026 के सूचना बुलेटिन के अनुसार, इस बार एनबीईएमएस पहली बार उम्मीदवारों की रिकॉर्ड की गई प्रतिक्रियाओं के साथ आंसर की जारी करेगा।
आंसर की और रिस्पॉन्स शीट जारी होने के बाद उम्मीदवार देख सकेंगे कि परीक्षा में उन्होंने किस सवाल के लिए कौन सा उत्तर चुना था। इसके साथ ही उन्हें सवाल की आईडी और सही उत्तर की जानकारी भी मिलेगी।
आपत्ति दर्ज करने का मौका मिलेगा?
प्रोविजनल आंसर की जारी होने के बाद उम्मीदवारों को अपने रिकॉर्ड किए गए जवाबों को आधिकारिक उत्तरों से मिलाने का मौका मिलेगा। यदि एनबीईएमएस की ओर से आपत्ति दर्ज करने की सुविधा दी जाती है, तो उम्मीदवार तय समय के भीतर अपनी आपत्ति दर्ज कर सकेंगे।
इसलिए उम्मीदवारों को आंसर की जारी होने के बाद आधिकारिक नोटिस को ध्यान से पढ़ना चाहिए और आपत्ति दर्ज करने की अंतिम तारीख जरूर देखनी चाहिए।
30 अगस्त को हुई थी नीट पीजी परीक्षा
- नीट पीजी 2026 की मुख्य परीक्षा 30 अगस्त 2026 को आयोजित की गई थी।
- इसके बाद जयपुर के कुछ परीक्षा केंद्रों पर प्रभावित उम्मीदवारों के लिए 5 सितंबर 2026 को दोबारा परीक्षा कराई गई थी।
- अब परीक्षा के बाद उम्मीदवारों की नजर आंसर की, रिस्पॉन्स शीट और इसके बाद आने वाले रिजल्ट पर है।
कहां मिलेगी नीट पीजी आंसर की?
आंसर की और उम्मीदवारों की रिस्पॉन्स शीट जारी होने के बाद इन्हें एनबीईएमएस की आधिकारिक वेबसाइट और तय परीक्षा पोर्टल पर उपलब्ध कराया जाएगा।
उम्मीदवारों को सलाह है कि वे आंसर की जारी होने के बाद अपनी रिस्पॉन्स शीट और प्रोविजनल आंसर की डाउनलोड कर लें। इसके बाद अपने रिकॉर्ड किए गए जवाबों को आधिकारिक उत्तरों से मिलाकर देखें।
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