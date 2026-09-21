नीट पीजी 2026: 30 सितंबर को आएगा रिजल्ट, उत्तर कुंजी का इंतजार जारी, कैसे करनी होगी डाउनलोड? समझें स्टेप्स

NEET PG 2026 Answer Key: नीट पीजी 2026 की परीक्षा देने वाले उम्मीदवारों को अब आंसर की और रिस्पॉन्स शीट का इंतजार है। एनबीईएमएस ने अभी इनके जारी होने की तारीख नहीं बताई है। हालांकि, रिपोर्ट्स में इस सप्ताह प्रोविजनल आंसर की जारी होने की बात कही जा रही है।

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