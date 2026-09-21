आईआईटी बॉम्बे: कौन हैं निदेशक शिरीष केदारे और निलंबित प्रोफेसर? साहिल की मौत के बाद दोनों नाम चर्चा में

कौन हैं प्रोफेसर सूर्यनारायण दूल्ला?

सूर्यनारायण दूल्ला आईआईटी बॉम्बे के एनर्जी साइंस एंड इंजीनियरिंग विभाग में प्रोफेसर हैं। वह साल 2009 से आईआईटी बॉम्बे से जुड़े हुए हैं। संस्थान में आने से पहले भी वह शिक्षा और उद्योग से जुड़े अलग-अलग संस्थानों में काम कर चुके हैं।



उनकी पढ़ाई इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और पावर सिस्टम के क्षेत्र में हुई है। उन्होंने साल 2000 में नागार्जुन यूनिवर्सिटी से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में बीटेक किया। इसके बाद साल 2002 में आईआईटी बॉम्बे से एनर्जी सिस्टम्स इंजीनियरिंग में एमटेक की डिग्री ली।



साल 2007 में उन्होंने आईआईटी दिल्ली से पावर सिस्टम्स में पीएचडी पूरी की। इसके बाद साल 2009 में वह आईआईटी बॉम्बे से जुड़ गए।

आईआईटी बॉम्बे से पहले कहां काम किया?

आईआईटी बॉम्बे आने से पहले प्रोफेसर दूल्ला ने अकादमिक संस्थानों के साथ-साथ उद्योग जगत में भी काम किया। वह बेंगलुरु की पावर रिसर्च एंड डेवलपमेंट कंसल्टेंट्स से जुड़े रहे। इसके अलावा उन्होंने हैदराबाद की मशीन टू मशीन में भी काम किया।



उनका जुड़ाव आईआईटी दिल्ली, एलुरु के सीआरआर कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग और काकीनाडा के जेएनटीयू कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग से भी रहा है।

आईआईटी बॉम्बे में निभाईं कई जिम्मेदारियां

आईआईटी बॉम्बे आने के बाद प्रोफेसर दूल्ला ने केवल पढ़ाने और रिसर्च का काम नहीं किया, उन्होंने संस्थान में कई प्रशासनिक जिम्मेदारियां भी संभालीं। साल 2011 में वह हॉस्टल-6 के एसोसिएट वार्डन बने। इसके बाद 2012 से 2021 तक उन्होंने इसी हॉस्टल के वार्डन की जिम्मेदारी संभाली।



मार्च 2023 से वह आईआईटी बॉम्बे में डीन ऑफ स्टूडेंट अफेयर्स की जिम्मेदारी निभा रहे थे। जेईई एडवांस्ड 2022 के आयोजन में वह ऑर्गनाइजिंग चेयरमैन भी रहे। इसके अलावा 2020 और 2021 में वह जेईई एडवांस्ड, यूसीईईडी और सीईईडी से जुड़े आयोजनों में वाइस चेयरमैन की भूमिका में रहे।

रिसर्च का क्षेत्र क्या है?

प्रोफेसर दूल्ला का शोध मुख्य रूप से बिजली और आधुनिक पावर सिस्टम से जुड़ा है। उनके शोध के प्रमुख क्षेत्रों में स्मार्ट ग्रिड, माइक्रोग्रिड और एक्टिव डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क शामिल हैं।



वह पावर इलेक्ट्रॉनिक कन्वर्टर कंट्रोल, डिस्ट्रीब्यूटेड एनर्जी रिसोर्सेज को बिजली के ग्रिड से जोड़ने, रियल टाइम सिमुलेशन और इनवर्टर आधारित एक्टिव डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क में सुरक्षा जैसे क्षेत्रों पर भी काम करते हैं। उनके काम में आधुनिक बिजली नेटवर्क और ऊर्जा प्रणालियों से जुड़े कई विषय शामिल रहे हैं।



क्यों चर्चा में प्रोफेसर दूल्ला का नाम?

प्रोफेसर सूर्यनारायण दूल्ला का नाम आईआईटी बॉम्बे के छात्र साहिल रविंद्र वाकोडे की मौत के बाद चर्चा में आया। साहिल जिस परीक्षा में शामिल हुए थे, उसमें डूला इनविजिलेटर थे। आईआईटी बॉम्बे के अनुसार, साहिल पर परीक्षा के सवालों को मोबाइल से चैटजीपीटी पर डालकर जवाब लेने का आरोप था। इसके बाद साहिल के परिवार ने प्रोफेसर डूला पर जातिगत टिप्पणी, मानसिक प्रताड़ना और धमकी देने के आरोप लगाए। शिकायत के आधार पर मुंबई पुलिस ने मामला दर्ज किया है और इसकी जांच जारी है। मामले के बीच आईआईटी बॉम्बे ने प्रोफेसर डूला की डीनशिप निलंबित कर दी है।