आईसीएसआई: अक्तूबर सत्र की कंपनी सचिव कार्यकारी प्रवेश परीक्षा का प्रवेश पत्र जारी, कैसे करें डाउनलोड?

ICSI CSEET Admit Card 2026: इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया (ICSI) ने कंपनी सेक्रेटरी एग्जीक्यूटिव एंट्रेंस टेस्ट (CSEET) अक्तूबर 2026 का एडमिट कार्ड जारी कर दिया है। परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट icsi.edu पर जाकर अपना हॉल टिकट डाउनलोड कर सकते हैं। इसके लिए उम्मीदवारों को अपनी यूनिक आईडी और पासवर्ड की जरूरत होगी।

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