फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें

कमेंट

कमेंट X

😊अति सुंदर 😎बहुत खूब 👌अति उत्तम भाव 👍बहुत बढ़िया.. 🤩लाजवाब 🤩बेहतरीन 🙌क्या खूब कहा 😔बहुत मार्मिक 😀वाह! वाह! क्या बात है! 🤗शानदार 👌गजब 🙏छा गये आप 👏तालियां ✌शाबाश 😍जबरदस्त
Hindi News ›   Education ›   UP Board Date Sheet 2027: UPMSP Class 10, 12 Timetable Released; Download PDF at upmsp.edu.in

यूपीएमएसपी: यूपी बोर्ड 2027 की आधिकारिक डेटशीट PDF कहां से डाउनलोड करें? जानें स्टेप-बाई-स्टेप पूरी प्रक्रिया

Tue, 13 Oct 2026 01:52 PM IST
आकाश कुमार एजुकेशन डेस्क, अमर उजाला
एजुकेशन डेस्क, अमर उजाला Published by: आकाश कुमार Updated Tue, 13 Oct 2026 01:52 PM IST
सार

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद (UPMSP) ने वर्ष 2027 की 10वीं व 12वीं बोर्ड परीक्षा की आधिकारिक डेटशीट जारी कर दी है। परीक्षाएं 5 से 24 फरवरी 2027 तक दो पालियों में होंगी। छात्र UPMSP की आधिकारिक वेबसाइट upmsp.edu.in से आसानी से पूरा टाइमटेबल डाउनलोड कर सकते हैं। डेटशीट पीडीएफ का सीधा लिंक खबर में दिया गया है।
 

विज्ञापन
UP Board Date Sheet 2027: UPMSP Class 10, 12 Timetable Released; Download PDF at upmsp.edu.in
UPMSP Class 10 12 Timetable Download PDF - फोटो : AI Generated

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद (UPMSP) ने सत्र 2026-27 के लिए हाईस्कूल (कक्षा 10) और इंटरमीडिएट (कक्षा 12) की बोर्ड परीक्षाओं की आधिकारिक समय-सारणी जारी कर दी है। वर्ष 2027 की यूपी बोर्ड परीक्षाएं 5 फरवरी 2027 से शुरू होकर 24 फरवरी 2027 तक आयोजित होंगी।

विज्ञापन


यदि आप भी इस वर्ष यूपी बोर्ड परीक्षा में शामिल हो रहे हैं, तो आधिकारिक पोर्टलों के माध्यम से पूरी डेटशीट की PDF आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं।

Trending Videos

परीक्षा की प्रमुख बातें एवं पालियां

  • परीक्षा तिथियां: 5 फरवरी 2027 से 24 फरवरी 2027
  • प्रथम पाली (प्रातः कालीन): सुबह 8:30 बजे से 11:45 बजे तक (मुख्यतः कक्षा 10वीं एवं वोकेशनल)
  • द्वितीय पाली (सायं कालीन): दोपहर 2:00 बजे से शाम 5:15 बजे तक (मुख्यतः कक्षा 12वीं)
यह भी पढ़ें: यूपी बोर्ड 10वीं-12वीं की कंप्लीट डेटशीट जारी, यहां देखें पूरा टाइमटेबल
विज्ञापन
विज्ञापन

UP Board 2027 डेटशीट PDF कैसे डाउनलोड करें?

छात्र, अभिभावक और शिक्षक नीचे दी गई आसान प्रक्रिया का पालन करके आधिकारिक टाइम-टेबल डाउनलोड कर सकते हैं:

  • आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं: अपने मोबाइल या कंप्यूटर के वेब ब्राउजर में यूपी बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट upmsp.edu.in खोलें।
  • महत्वपूर्ण सूचना सेक्शन पर जाएं: वेबसाइट का मुख्य पृष्ठ (Homepage) खुलने के बाद नीचे स्क्रॉल करें और 'महत्वपूर्ण सूचना एवं डाउनलोड' (Important Information and Downloads) अनुभाग तक पहुंचें।
  • समय-सारणी लिंक पर क्लिक करें: वहां आपको नवीनतम अधिसूचनाओं में "हाई स्कूल एवं इंटरमीडिएट बोर्ड परीक्षा-2027 का परीक्षा कार्यक्रम (समय सारिणी)" का लिंक दिखाई देगा।
  • PDF डाउनलोड करें: उस लिंक पर क्लिक करते ही पूरी डेटशीट (PDF फॉर्मेट में) आपके ब्राउजर में खुल जाएगी। आप इसे 'Download' या 'Save' विकल्प पर क्लिक करके अपने डिवाइस में सेव कर सकते हैं।
UP Board Date Sheet 2027 PDF - Download
विज्ञापन

परीक्षार्थियों के लिए जरूरी सलाह

  • आधिकारिक स्रोत से ही डाउनलोड करें: किसी भी भ्रामक या फर्जी टाइम-टेबल से बचने के लिए केवल upmsp.edu.in से ही PDF डाउनलोड करें।
  • विषय कोड और समय का मिलान करें: डेटशीट डाउनलोड करने के बाद अपने एडमिट कार्ड पर दिए गए विषय कोड (Subject Code) और परीक्षा की पाली का ध्यानपूर्वक मिलान अवश्य कर लें।
  • प्रिंटआउट निकालकर रखें: अपनी सुविधा और पढ़ाई की योजना बनाने के लिए टाइम-टेबल का एक प्रिंटआउट निकालकर अपने स्टडी टेबल के सामने चिपका लें।

यह भी पढ़ें: यूपी बोर्ड इंटर की परीक्षा पांच से 24 फरवरी तक, हिंदी से होगी शुरुआत, देखें पूरा टाइमटेबल

नकलविहीन एवं सुरक्षित परीक्षा की तैयारी

माध्यमिक शिक्षा परिषद ने राज्यभर के परीक्षा केंद्रों पर कड़ी निगरानी की व्यवस्था की है। सभी परीक्षा कक्षों में वाइस रिकॉर्डर युक्त सीसीटीवी कैमरे अनिवार्य किए गए हैं। छात्रों को सलाह दी जाती है कि वे बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट (upmsp.edu.in) से अपनी डेटशीट का प्रिंटआउट निकाल लें और अपने संबंधित विद्यालयों से प्रवेश पत्र प्राप्त करने की प्रक्रिया पूरी करें।


यह भी पढ़ें: हिंदी से शुरू होगी यूपी बोर्ड हाईस्कूल की परीक्षा, गणित-अंग्रेजी और साइंज का एग्जाम कब होगा?
 

यूपी बोर्ड परीक्षा कितने दिनों तक चलेगी?

बोर्ड की ओर से कहा है कि आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर यूपी बोर्ड पूरा परीक्षा कार्यक्रम 20 दिन में ही संपन्न कराने की तैयारी में है। इससे पहले चुनाव आयोग कई बार बोर्ड परीक्षाओं की तारीखों में बदलाव करवा चुका है। चुनावी वर्ष में परीक्षाओं का कार्यक्रम तय करने के लिए चुनाव आयोग की अनुमति लेनी भी अपेक्षित होती है।

विज्ञापन
विज्ञापन

सबसे विश्वसनीय Hindi News वेबसाइट अमर उजाला पर पढ़ें शिक्षा समाचार आदि से संबंधित ब्रेकिंग अपडेट।

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें अमर उजाला हिंदी न्यूज़ APP अपने मोबाइल पर।
Amar Ujala Android Hindi News APP Amar Ujala iOS Hindi News APP
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed