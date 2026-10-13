यूपीएमएसपी: यूपी बोर्ड 2027 की आधिकारिक डेटशीट PDF कहां से डाउनलोड करें? जानें स्टेप-बाई-स्टेप पूरी प्रक्रिया

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद (UPMSP) ने सत्र 2026-27 के लिए हाईस्कूल (कक्षा 10) और इंटरमीडिएट (कक्षा 12) की बोर्ड परीक्षाओं की आधिकारिक समय-सारणी जारी कर दी है। वर्ष 2027 की यूपी बोर्ड परीक्षाएं 5 फरवरी 2027 से शुरू होकर 24 फरवरी 2027 तक आयोजित होंगी।

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यदि आप भी इस वर्ष यूपी बोर्ड परीक्षा में शामिल हो रहे हैं, तो आधिकारिक पोर्टलों के माध्यम से पूरी डेटशीट की PDF आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं।