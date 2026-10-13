यूपीएमएसपी: यूपी बोर्ड 2027 की आधिकारिक डेटशीट PDF कहां से डाउनलोड करें? जानें स्टेप-बाई-स्टेप पूरी प्रक्रिया
उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद (UPMSP) ने वर्ष 2027 की 10वीं व 12वीं बोर्ड परीक्षा की आधिकारिक डेटशीट जारी कर दी है। परीक्षाएं 5 से 24 फरवरी 2027 तक दो पालियों में होंगी। छात्र UPMSP की आधिकारिक वेबसाइट upmsp.edu.in से आसानी से पूरा टाइमटेबल डाउनलोड कर सकते हैं। डेटशीट पीडीएफ का सीधा लिंक खबर में दिया गया है।
विस्तार
उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद (UPMSP) ने सत्र 2026-27 के लिए हाईस्कूल (कक्षा 10) और इंटरमीडिएट (कक्षा 12) की बोर्ड परीक्षाओं की आधिकारिक समय-सारणी जारी कर दी है। वर्ष 2027 की यूपी बोर्ड परीक्षाएं 5 फरवरी 2027 से शुरू होकर 24 फरवरी 2027 तक आयोजित होंगी।
यदि आप भी इस वर्ष यूपी बोर्ड परीक्षा में शामिल हो रहे हैं, तो आधिकारिक पोर्टलों के माध्यम से पूरी डेटशीट की PDF आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं।
परीक्षा की प्रमुख बातें एवं पालियां
- परीक्षा तिथियां: 5 फरवरी 2027 से 24 फरवरी 2027
- प्रथम पाली (प्रातः कालीन): सुबह 8:30 बजे से 11:45 बजे तक (मुख्यतः कक्षा 10वीं एवं वोकेशनल)
- द्वितीय पाली (सायं कालीन): दोपहर 2:00 बजे से शाम 5:15 बजे तक (मुख्यतः कक्षा 12वीं)
UP Board 2027 डेटशीट PDF कैसे डाउनलोड करें?
छात्र, अभिभावक और शिक्षक नीचे दी गई आसान प्रक्रिया का पालन करके आधिकारिक टाइम-टेबल डाउनलोड कर सकते हैं:
- आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं: अपने मोबाइल या कंप्यूटर के वेब ब्राउजर में यूपी बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट upmsp.edu.in खोलें।
- महत्वपूर्ण सूचना सेक्शन पर जाएं: वेबसाइट का मुख्य पृष्ठ (Homepage) खुलने के बाद नीचे स्क्रॉल करें और 'महत्वपूर्ण सूचना एवं डाउनलोड' (Important Information and Downloads) अनुभाग तक पहुंचें।
- समय-सारणी लिंक पर क्लिक करें: वहां आपको नवीनतम अधिसूचनाओं में "हाई स्कूल एवं इंटरमीडिएट बोर्ड परीक्षा-2027 का परीक्षा कार्यक्रम (समय सारिणी)" का लिंक दिखाई देगा।
- PDF डाउनलोड करें: उस लिंक पर क्लिक करते ही पूरी डेटशीट (PDF फॉर्मेट में) आपके ब्राउजर में खुल जाएगी। आप इसे 'Download' या 'Save' विकल्प पर क्लिक करके अपने डिवाइस में सेव कर सकते हैं।
परीक्षार्थियों के लिए जरूरी सलाह
- आधिकारिक स्रोत से ही डाउनलोड करें: किसी भी भ्रामक या फर्जी टाइम-टेबल से बचने के लिए केवल upmsp.edu.in से ही PDF डाउनलोड करें।
- विषय कोड और समय का मिलान करें: डेटशीट डाउनलोड करने के बाद अपने एडमिट कार्ड पर दिए गए विषय कोड (Subject Code) और परीक्षा की पाली का ध्यानपूर्वक मिलान अवश्य कर लें।
- प्रिंटआउट निकालकर रखें: अपनी सुविधा और पढ़ाई की योजना बनाने के लिए टाइम-टेबल का एक प्रिंटआउट निकालकर अपने स्टडी टेबल के सामने चिपका लें।
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नकलविहीन एवं सुरक्षित परीक्षा की तैयारी
माध्यमिक शिक्षा परिषद ने राज्यभर के परीक्षा केंद्रों पर कड़ी निगरानी की व्यवस्था की है। सभी परीक्षा कक्षों में वाइस रिकॉर्डर युक्त सीसीटीवी कैमरे अनिवार्य किए गए हैं। छात्रों को सलाह दी जाती है कि वे बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट (upmsp.edu.in) से अपनी डेटशीट का प्रिंटआउट निकाल लें और अपने संबंधित विद्यालयों से प्रवेश पत्र प्राप्त करने की प्रक्रिया पूरी करें।
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यूपी बोर्ड परीक्षा कितने दिनों तक चलेगी?
बोर्ड की ओर से कहा है कि आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर यूपी बोर्ड पूरा परीक्षा कार्यक्रम 20 दिन में ही संपन्न कराने की तैयारी में है। इससे पहले चुनाव आयोग कई बार बोर्ड परीक्षाओं की तारीखों में बदलाव करवा चुका है। चुनावी वर्ष में परीक्षाओं का कार्यक्रम तय करने के लिए चुनाव आयोग की अनुमति लेनी भी अपेक्षित होती है।
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