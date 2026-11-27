मेडिकल काउंसलिंग कमेटी (MCC) ने राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा-स्नातकोत्तर (NEET PG) काउंसलिंग 2026 के तीसरे राउंड के लिए रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया शुरू कर दी है। एमडी और एमएस सहित स्नातकोत्तर मेडिकल पाठ्यक्रमों में प्रवेश चाहने वाले अभ्यर्थी आधिकारिक वेबसाइट mcc.nic.in पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। तीसरे राउंड की अखिल भारतीय कोटा (AIQ) काउंसलिंग में शामिल होने के लिए अभ्यर्थियों को 1 दिसंबर 2026 तक रजिस्ट्रेशन और शुल्क भुगतान पूरा करना होगा। एमसीसी ने राउंड-1 और राउंड-2 में आवंटित सीट रखने वाले अभ्यर्थियों के लिए इस्तीफा देने की सुविधा 27 नवंबर 2026 शाम 7 बजे तक बढ़ा दी है।

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