यूपी बोर्ड 12वीं डेटशीट 2027: इंटर की परीक्षा पांच से 24 फरवरी तक, हिंदी से होगी शुरुआत, देखें पूरा टाइमटेबल

तारीख पाली विषय का नाम

5 फरवरी 2027, शुक्रवार द्वितीय पाली हिंदी, सामान्य हिंदी

8 फरवरी 2027, सोमवार प्रथम पाली व्यावसायिक शिक्षा वर्ग–1, प्रथम प्रश्नपत्र

द्वितीय पाली अंग्रेजी

9 फरवरी 2027, मंगलवार प्रथम पाली कृषि शस्य विज्ञान (कृषि भाग–1), कृषि शस्य विज्ञान (कृषि भाग–2)

द्वितीय पाली नागरिक शास्त्र

10 फरवरी 2027, बुधवार प्रथम पाली व्यावसायिक शिक्षा वर्ग–1, द्वितीय प्रश्नपत्र

द्वितीय पाली इतिहास

12 फरवरी 2027, शुक्रवार प्रथम पाली व्यावसायिक शिक्षा वर्ग–1, तृतीय प्रश्नपत्र

द्वितीय पाली जीव विज्ञान, गणित

13 फरवरी 2027, शनिवार प्रथम पाली शस्य विज्ञान (व्यावसायिक), कृषि वनस्पति विज्ञान (कृषि भाग–1), कृषि अर्थशास्त्र (कृषि भाग–2)

द्वितीय पाली अर्थशास्त्र

15 फरवरी 2027, सोमवार प्रथम पाली संगीत गायन, संगीत वादन, नृत्यकला

द्वितीय पाली रसायन विज्ञान, समाजशास्त्र

16 फरवरी 2027, मंगलवार प्रथम पाली कृषि भौतिकी एवं जलवायु विज्ञान (कृषि भाग–1), कृषि जंतु विज्ञान (कृषि भाग–2)

द्वितीय पाली भूगोल

17 फरवरी 2027, बुधवार प्रथम पाली व्यावसायिक शिक्षा वर्ग–1, चतुर्थ प्रश्नपत्र

द्वितीय पाली भौतिक विज्ञान, सैन्य विज्ञान

18 फरवरी 2027, गुरुवार प्रथम पाली कृषि अभियांत्रिकी (कृषि भाग–1), कृषि पशुपालन एवं पशु चिकित्सा विज्ञान (कृषि भाग–2)

द्वितीय पाली चित्रकला आलेखन, चित्रकला प्राविधिक, रंजनकला

19 फरवरी 2027, शुक्रवार प्रथम पाली व्यावसायिक शिक्षा वर्ग–1, पंचम प्रश्नपत्र

द्वितीय पाली मानव विज्ञान

20 फरवरी 2027, शनिवार प्रथम पाली उर्दू, गुजराती, पंजाबी, बंगला, मराठी, असमिया, उड़िया, कन्नड़, सिंधी, तमिल, तेलुगु, मलयालम, नेपाली

द्वितीय पाली मनोविज्ञान, शिक्षाशास्त्र, तर्कशास्त्र

22 फरवरी 2027, सोमवार प्रथम पाली व्यावसायिक वर्ग के सामान्य आधार विषय, कृषि गणित एवं प्रारंभिक सांख्यिकी (कृषि भाग–1), कृषि रसायन विज्ञान (कृषि भाग–2)

द्वितीय पाली व्यवसाय अध्ययन (वाणिज्य वर्ग), गृह विज्ञान

23 फरवरी 2027, मंगलवार प्रथम पाली लेखाशास्त्र (वाणिज्य वर्ग), राष्ट्रीय कैडेट कोर

द्वितीय पाली पालि, अरबी, फारसी

24 फरवरी 2027, बुधवार प्रथम पाली कंप्यूटर