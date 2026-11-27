राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (NTA) द्वारा आयोजित होने वाली NEET-UG, JEE Main, CUET, UGC-NET और CSIR-NET जैसी परीक्षाओं के अभ्यर्थियों के लिए जरूरी खबर है। एनटीए के नियमों के अनुसार, अब डुप्लीकेट स्कोरकार्ड की प्रिंटेड कॉपी नहीं दी जाएगी। इसके बजाय अभ्यर्थियों को स्कोरकार्ड डिजिटल रूप में मिलेगा। यह व्यवस्था उन अभ्यर्थियों के लिए है, जिनका मूल स्कोरकार्ड खो गया है, चोरी हो गया है या किसी वजह से खराब हो गया है।

डिजिटल स्कोरकार्ड की ऑनलाइन जांच भी कर सकेंगे

डुप्लीकेट स्कोरकार्ड जारी करने से पहले एनटीए अपने रिकॉर्ड से उसका सत्यापन करेगा। स्कोरकार्ड पर सक्षम अधिकारी के डिजिटल हस्ताक्षर, एक विशिष्ट सत्यापन पहचान संख्या और क्यूआर कोड होगा। इनके माध्यम से इसकी प्रामाणिकता एनटीए की वेबसाइट पर ऑनलाइन जांची जा सकेगी। एजेंसी के अनुसार, सत्यापित डिजिटल स्कोरकार्ड का इस्तेमाल उन्हीं परिस्थितियों में किया जा सकेगा, जहां मूल स्कोरकार्ड मान्य होता है। यानी अभ्यर्थियों को डुप्लीकेट प्रति के लिए प्रिंटेड दस्तावेज का इंतजार नहीं करना होगा।

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डुप्लीकेट स्कोरकार्ड के लिए कैसे करें आवेदन?

डुप्लीकेट स्कोरकार्ड पाने के लिए अभ्यर्थियों को एनटीए की निर्धारित प्रक्रिया के तहत आवेदन करना होगा। आवेदन के साथ जरूरी दस्तावेज और तय शुल्क भी जमा करना होगा। इसके बाद एजेंसी अभ्यर्थी की पहचान और परीक्षा से जुड़े रिकॉर्ड की जांच करेगी। सत्यापन पूरा होने पर ही आवेदन पर विचार किया जाएगा।

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Important Update: NTA Duplicate Scorecard will now be issued Digitally Only! Lost or damaged your NTA scorecard? Duplicate scorecards are now issued only as a digitally signed copy sent directly to your registered email. Swipe through all slides to check the 4-step application process, DigiLocker option, and Myth vs. Fact! Email: result@nta.gov.in Helpline: 011-40759000 / 1800-180-4747 Website: https://t.co/aJZVbmu3vA महत्वपूर्ण सूचना: NTA डुप्लीकेट स्कोरकार्ड अब केवल डिजिटल रूप में! क्या आपका NTA स्कोरकार्ड खो गया है या खराब हो गया है? अब डुप्लीकेट स्कोरकार्ड केवल डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित (Digitally Signed) कॉपी के रूप में आपके पंजीकृत ईमेल पर भेजा जाएगा। आवेदन के 4 आसान चरण, डिजिलॉकर (DigiLocker) विकल्प और अन्य महत्वपूर्ण जानकारी के लिए सभी स्लाइड्स देखें! ईमेल: result@nta.gov.in हेल्पलाइन: 011-40759000 / 1800-180-4747 वेबसाइट: https://t.co/aJZVbmu3vA #NTA #NationalTestingAgency #DuplicateScorecard #DigitalCopy — National Testing Agency (@NTA_Exams) November 27, 2026

DigiLocker पर भी मिलेंगे पुराने स्कोरकार्ड

अभ्यर्थियों को आवेदन करने से पहले एनटीए की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध निर्देश ध्यान से पढ़ने चाहिए। नियमों के अनुसार, हर परीक्षा के डुप्लीकेट स्कोरकार्ड के लिए अलग आवेदन देना होगा।

एनटीए पुराने स्कोरकार्ड को चरणबद्ध तरीके से DigiLocker पर उपलब्ध कराने की प्रक्रिया भी शुरू करेगा। जिन परीक्षाओं और वर्षों के स्कोरकार्ड DigiLocker पर उपलब्ध हो जाएंगे, उनके लिए इस ज्ञापन के तहत डुप्लीकेट स्कोरकार्ड जारी करने की प्रक्रिया लागू नहीं होगी।

आधिकारिक जानकारी कहां मिलेगी?

डुप्लीकेट स्कोरकार्ड के आवेदन, जरूरी दस्तावेज और अन्य निर्देशों के लिए अभ्यर्थी एनटीए की आधिकारिक वेबसाइट nta.ac.in पर जारी अधिसूचना देख सकते हैं। आवेदन करने से पहले संबंधित नियमों की जांच करना जरूरी है, ताकि प्रक्रिया पूरी करने में कोई परेशानी न हो।