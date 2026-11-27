केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) ने केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा (CTET) 2026 की परीक्षा शहर सूचना पर्ची 27 नवंबर को जारी कर दी है। परीक्षा के लिए पंजीकरण कराने वाले अभ्यर्थी आधिकारिक वेबसाइट ctet.nic.in पर जाकर अपना आवंटित परीक्षा शहर देख सकते हैं। सिटी स्लिप डाउनलोड करने के लिए अभ्यर्थियों को आवेदन संख्या और जन्मतिथि दर्ज कर लॉगिन करना होगा। यह जानकारी अभ्यर्थियों को परीक्षा से पहले यात्रा और ठहरने की योजना बनाने में मदद करेगी।

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