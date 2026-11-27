सीबीएसई: सीटेट दिसंबर 2026 की सिटी स्लिप जारी, ऐसे चेक करें किस शहर में मिला परीक्षा केंद्र, कब है एग्जाम?
सीबीएसई ने सीटेट 2026 की परीक्षा शहर सूचना पर्ची जारी कर दी है। अभ्यर्थी आवेदन संख्या और जन्मतिथि से अपनी परीक्षा का शहर देख सकते हैं। परीक्षा 12 और 13 दिसंबर को होगी। जानें सिटी स्लिप कैसे और कहां से डाउनलोड करनी है।
विस्तार
केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) ने केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा (CTET) 2026 की परीक्षा शहर सूचना पर्ची 27 नवंबर को जारी कर दी है। परीक्षा के लिए पंजीकरण कराने वाले अभ्यर्थी आधिकारिक वेबसाइट ctet.nic.in पर जाकर अपना आवंटित परीक्षा शहर देख सकते हैं। सिटी स्लिप डाउनलोड करने के लिए अभ्यर्थियों को आवेदन संख्या और जन्मतिथि दर्ज कर लॉगिन करना होगा। यह जानकारी अभ्यर्थियों को परीक्षा से पहले यात्रा और ठहरने की योजना बनाने में मदद करेगी।
12 और 13 दिसंबर को होगी सीटेट परीक्षा
सीटेट 2026 की दिसंबर सत्र की परीक्षा 12 और 13 दिसंबर 2026 को आयोजित की जाएगी। परीक्षा शहर सूचना पर्ची में अभ्यर्थियों को आवंटित शहर की जानकारी मिलेगी। गौरतलब है कि सिटी इंटिमेशन स्लिप एडमिट कार्ड नहीं है। परीक्षा केंद्र का पूरा पता, रिपोर्टिंग समय और अन्य निर्देश एडमिट कार्ड में दिए जाएंगे।
CTET 2026: महत्वपूर्ण तारीखें
|विवरण
|तारीख
|परीक्षा शहर सूचना पर्ची जारी
|27 नवंबर 2026
|दिसंबर सत्र की परीक्षा
|12 और 13 दिसंबर 2026
|आधिकारिक वेबसाइट
|ctet.nic.in
सीटेट सिटी स्लिप 2026 कैसे डाउनलोड करें?
अभ्यर्थी नीचे दिए गए चरणों का पालन करके परीक्षा शहर सूचना पर्ची डाउनलोड कर सकते हैं:
- सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट ctet.nic.in पर जाएं।
- ‘CTET City Intimation Slip 2026’ लिंक पर क्लिक करें।
- आवेदन संख्या और जन्मतिथि दर्ज करें।
- विवरण सबमिट करके परीक्षा शहर की जानकारी देखें।
- सिटी स्लिप डाउनलोड करें या भविष्य के संदर्भ के लिए उसकी प्रति सुरक्षित रखें।
परीक्षा से पहले अभ्यर्थी इन बातों का रखें ध्यान
- सिटी स्लिप डाउनलोड करने के बाद अभ्यर्थियों को उसमें दर्ज परीक्षा शहर की जानकारी जांच लेनी चाहिए।
- यात्रा की योजना बनाते समय यह ध्यान रखें कि सिटी स्लिप में परीक्षा केंद्र का पूरा पता नहीं, बल्कि आवंटित शहर की जानकारी दी जाती है।
- परीक्षा केंद्र का पता, रिपोर्टिंग समय और अन्य निर्देश एडमिट कार्ड में देखें।
परीक्षा से पहले आधिकारिक वेबसाइट पर नियमित रूप से अपडेट चेक करते रहें, ताकि एडमिट कार्ड जारी होने और परीक्षा संबंधी निर्देशों की जानकारी समय पर मिल सके।
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