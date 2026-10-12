यूपी बोर्ड डेटशीट 2027: हाईस्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षाएं 5 फरवरी से, जारी हुई समय-सारणी, नोट करें तिथियां

05 फरवरी 2027 (शुक्रवार) शाम (2:00 PM – 5:15 PM) हिंदी, सामान्य हिंदी

08 फरवरी 2027 (सोमवार) सुबह (8:30 AM – 11:45 AM) व्यावसायिक शिक्षा वर्ग 'आई' - प्रथम प्रश्नपत्र (सभी ट्रेड जैसे काष्ठ शिल्प, सिलाई, ऑटोमोबाइल, बैंकिंग, हेल्थ केयर आदि)

शाम (2:00 PM – 5:15 PM) अंग्रेजी

09 फरवरी 2027 (मंगलवार) सुबह (8:30 AM – 11:45 AM) कृषि शस्य विज्ञान (एग्रोनामी) - प्रथम प्रश्नपत्र (कृषि भाग-1) / षष्ठम् प्रश्नपत्र (कृषि भाग-2)

शाम (2:00 PM – 5:15 PM) नागरिक शास्त्र

10 फरवरी 2027 (बुधवार) सुबह (8:30 AM – 11:45 AM) व्यावसायिक शिक्षा वर्ग 'आई' - द्वितीय प्रश्नपत्र

शाम (2:00 PM – 5:15 PM) इतिहास

12 फरवरी 2027 (शुक्रवार) सुबह (8:30 AM – 11:45 AM) व्यावसायिक शिक्षा वर्ग 'आई' - तृतीय प्रश्नपत्र

शाम (2:00 PM – 5:15 PM) जीव विज्ञान, गणित

13 फरवरी 2027 (शनिवार) सुबह (8:30 AM – 11:45 AM) शस्य विज्ञान (व्यावसायिक), कृषि वनस्पति विज्ञान (द्वितीय प्रश्न पत्र - कृषि भाग-1), कृषि अर्थशास्त्र (सप्तम प्रश्न पत्र - कृषि भाग-2)

शाम (2:00 PM – 5:15 PM) अर्थशास्त्र

15 फरवरी 2027 (सोमवार) सुबह (8:30 AM – 11:45 AM) संगीत गायन, संगीत वादन, नृत्यकला

शाम (2:00 PM – 5:15 PM) रसायन विज्ञान, समाज शास्त्र

16 फरवरी 2027 (मंगलवार) सुबह (8:30 AM – 11:45 AM) कृषि भौतिकी एवं जलवायु विज्ञान (तृतीय प्रश्नपत्र - कृषि भाग-1), कृषि जन्तु विज्ञान (अष्टम् प्रश्नपत्र - कृषि भाग-2)

शाम (2:00 PM – 5:15 PM) भूगोल

17 फरवरी 2027 (बुधवार) सुबह (8:30 AM – 11:45 AM) व्यावसायिक शिक्षा वर्ग 'आई' - चतुर्थ प्रश्नपत्र

शाम (2:00 PM – 5:15 PM) भौतिक विज्ञान, सैन्य विज्ञान

18 फरवरी 2027 (गुरुवार) सुबह (8:30 AM – 11:45 AM) कृषि अभियांत्रण (चतुर्थ प्रश्नपत्र - कृषि भाग-1), कृषि पशुपालन तथा पशु चिकित्सा विज्ञान (नवम् प्रश्नपत्र - कृषि भाग-2)

शाम (2:00 PM – 5:15 PM) चित्रकला आलेखन, चित्रकला प्राविधिक, रंजनकला

19 फरवरी 2027 (शुक्रवार) सुबह (8:30 AM – 11:45 AM) व्यावसायिक शिक्षा वर्ग 'आई' - पंचम प्रश्नपत्र

शाम (2:00 PM – 5:15 PM) मानव विज्ञान

20 फरवरी 2027 (शनिवार) सुबह (8:30 AM – 11:45 AM) भाषाएँ: उर्दू, गुजराती, पंजाबी (गुरुमुखी), बंगला, मराठी, असामी, उड़िया, कन्नड़, सिन्धी, तमिल, तेलुगू, मलयालम, नेपाली

शाम (2:00 PM – 5:15 PM) मनोविज्ञान, शिक्षाशास्त्र, तर्कशास्त्र

22 फरवरी 2027 (सोमवार) सुबह (8:30 AM – 11:45 AM) सामान्य आधारित विषय (व्यावसायिक वर्ग के लिये), कृषि गणित तथा प्रारम्भिक सांख्यिकी (पंचम प्रश्नपत्र - कृषि भाग-1), कृषि रसायन विज्ञान (दशम प्रश्नपत्र - कृषि भाग-2)

शाम (2:00 PM – 5:15 PM) व्यवसाय अध्ययन (वाणिज्य वर्ग के लिये), गृह विज्ञान

23 फरवरी 2027 (मंगलवार) सुबह (8:30 AM – 11:45 AM) लेखाशास्त्र (वाणिज्य वर्ग के लिये), एन०सी०सी०

शाम (2:00 PM – 5:15 PM) पालि, अरबी, फारसी

24 फरवरी 2027 (बुधवार) सुबह (8:30 AM – 11:45 AM) कम्प्यूटर