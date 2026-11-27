बिहार विद्यालय परीक्षा समिति (BSEB) की JEE और NEET 2027 की मुफ्त कोचिंग के लिए ऑनलाइन आवेदन करने की आज, 28 नवंबर 2026, आखिरी तारीख है। इच्छुक और पात्र विद्यार्थी बोर्ड के आधिकारिक कोचिंग पोर्टल coaching.biharboardonline.com पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। चयन परीक्षा 6 दिसंबर 2026 को होनी निर्धारित है। इस कार्यक्रम के तहत पटना में आवासीय कोचिंग और बिहार के नौ प्रमंडलों में गैर-आवासीय कोचिंग की सुविधा दी जाएगी।

कौन कर सकता है आवेदन?

वर्ष 2027 में कक्षा 10 की बोर्ड परीक्षा देने वाले विद्यार्थी इस कार्यक्रम के लिए आवेदन कर सकते हैं। पात्र विद्यार्थी निम्नलिखित बोर्डों से होने चाहिए:

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बिहार विद्यालय परीक्षा समिति (BSEB)

केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE)

भारतीय माध्यमिक शिक्षा प्रमाणपत्र (ICSE)

कोई अन्य मान्यता प्राप्त परीक्षा बोर्ड

आवेदकों को बिहार विद्यालय परीक्षा समिति से संबद्ध स्कूल में कक्षा 11 में प्रवेश लेने के लिए तैयार होना चाहिए।





#Bihar #BSEB #BiharBoard @BiharEducation_ @officecmbihar https://t.co/SDbmLcYMPh — Bihar School Examination Board (@officialbseb) November 27, 2026

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पटना में आवासीय और नौ प्रमंडलों में गैर-आवासीय कोचिंग

चयनित विद्यार्थियों को दो तरह से कोचिंग दी जाएगी। पटना में आवासीय कार्यक्रम के तहत कक्षाएं, छात्रावास और भोजन की सुविधा मिलेगी। वहीं, गैर-आवासीय कोचिंग बिहार के नौ प्रमंडलों में उपलब्ध होगी, जहां विद्यार्थियों को छात्रावास में रहने की जरूरत नहीं होगी। कार्यक्रम के तहत विद्यार्थियों को ये सुविधाएं दी जाएंगी:

अनुभवी शिक्षकों से कक्षा में पढ़ाई

JEE और NEET की तैयारी के लिए अध्ययन सामग्री

नियमित मॉक टेस्ट

शंकाओं के समाधान के लिए विशेष सत्र

आवासीय विद्यार्थियों के लिए छात्रावास और भोजन

आवेदन शुल्क कितना है?

बोर्ड की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार, पटना में आवासीय कोचिंग के लिए ₹100 शुल्क निर्धारित है। गैर-आवासीय कोचिंग के लिए आवेदन निःशुल्क है।

बिहार बोर्ड मुफ्त कोचिंग 2027 के लिए आवेदन कैसे करें?

पात्र विद्यार्थी इन चरणों का पालन करके ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं: