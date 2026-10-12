यूपी बोर्ड 10वीं डेटशीट 2027: हिंदी से शुरू होगी हाईस्कूल परीक्षा, गणित-अंग्रेजी और साइंज का एग्जाम कब होगा?

UP Board 10th Date Sheet 2027: उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद (UPMSP) ने सत्र 2026-27 के लिए हाईस्कूल (कक्षा 10) की बोर्ड परीक्षा की आधिकारिक समय-सारणी (Date Sheet) जारी कर दी है। वर्ष 2027 की कक्षा 10वीं की बोर्ड परीक्षा 5 फरवरी 2027 से शुरू होकर 24 फरवरी 2027 तक आयोजित की जाएगी।

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बोर्ड परीक्षा में शामिल होने वाले लाखों परीक्षार्थी अब बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट से विस्तृत टाइम टेबल देख सकते हैं और अपनी तैयारी को अंतिम रूप दे सकते हैं। 10वीं की पूरी डेटशीट नीचे भी उपलब्ध है।