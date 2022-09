{"_id":"6336912d8329810cd711e719","slug":"up-bed-counselling-2022-begins-apply-at-mjpru-ac-in-know-details-here","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"UP BEd Counselling 2022: यूपी बीएड काउंसलिंग के लिए पंजीकरण शुरू, जानें आवेदन की प्रक्रिया","category":{"title":"Education","title_hn":"शिक्षा","slug":"education"}}

Updated Fri, 30 Sep 2022

UP BEd Counselling 2022: महात्मा ज्योतिबा फुले रुहेलखंड विश्वविद्यालय की ओर से यूपी बीएड/UP BEd काउंसलिंग की प्रक्रिया को शुरू कर दिया गया है। UP BEd परीक्षा में सफल उम्मीदवार जो इस काउंसलिंग की प्रक्रिया में भाग लेना चाहते हैं, वे पंजीकरण के लिए अपना आवेदन पत्र UP BEd के लिए आधिकारिक वेबसाइट mjpru.ac.in पर जाकर जमा कर सकते हैं। आइए जानते हैं इसकी पूरी प्रक्रिया...

कौन ले सकते हैं भाग?

यूपी बीएड/UP BEd की यह पहले राउंड की काउंसलिंग है। जिन उम्मीदवारों ने यूपी बीएड परीक्षा में 01 से लेकर 75000 रैंक तक प्राप्त की है, वे इस राउंड की काउंसलिंग की प्रक्रिया में हिस्सा ले सकते हैं। आगे के काउंसलिंग राउंड में वे उम्मीदवार हिस्सा लेंगे, जिन्होंने परीक्षा में क्वालिफाई किया है।

इस तारीख तक कर लें आवेदन

जो भी उम्मीदवार UP BEd राउंड-1 की काउंसलिंग में भाग लेना चाहते हैं, वे इस बात का ध्यान रखें कि पंजीकरण के लिए आवेदन की आखिरी तारीख 07 अक्तूबर, 2022 को निर्धारित की गई है। उम्मीदवारों को अपने आवेदन पत्र में सुधार का मौका 04 से लेकर 11 नवंबर, 2022 तक दिया जाएगा। उम्मीदवार इस दौरान सभी त्रुटियों के सुधार लें।

आवेदन के बाद क्या?

राउंड-1 की काउंसलिंग में पंजीकरण के बाद 08 अक्तूबर, 2022 तक च्वाइस अलॉटमेंट की प्रक्रिया होगी। वहीं, 09 अक्तूबर को सीटें अलॉट की जाएगी। पंजीकरण में शामिल होने वाले उम्मीदवारों को 10 से 13 अक्तूबर, 2022 तक का समय अलॉटेड सीट के लिए आवेदन शुल्क जमा करने के लिए दिया जाएगा।

इतने सीटों पर मिलेगा प्रवेश

UP BEd काउंसलिंग के विभिन्न राउंड की काउंसलिंग के माध्यम से उम्मीदवारों को उत्तर प्रदेश के 19 विश्वविद्यालयों के 2477 राजकीय, सहायता प्राप्त, स्ववित्तपोषित कॉलेजों की 238950 सीटों पर प्रवेश मिलेगा। वहीं, 10 फीसदी अतिरिक्त सीटें आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) के उम्मीदवारों के लिए निर्धारित की गई है।

कैसे करें आवेदन?