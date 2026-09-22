जमुई कांड के बाद चर्चा में आईं एडीजी कौन?: क्या है उनका पूरा नाम, सीआरपीएफ से बिहार गृह विभाग तक ऐसा रहा सफर

Jamui Viral Video Case: बिहार के जमुई में छात्र-छात्रा के साथ बदसलूकी का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने तेजी से कार्रवाई की। पुलिस ने वीडियो के आधार पर आरोपियों की पहचान की और कई लोगों को गिरफ्तार किया। मामले के मुख्य आरोपी नंदन यादव और हरेराम यादव के साथ पुलिस की मुठभेड़ की जानकारी भी सामने आई है।

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इस घटना के बाद बिहार पुलिस की एडीजी लॉ एंड ऑर्डर के. सुहिता अनुपम का नाम भी चर्चा में है। वह 1998 बैच की आईपीएस अधिकारी हैं और बिहार कैडर में कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां संभाल चुकी हैं।