एडमिशन: अब जामिया से एक साल में कर सकेंगे एमबीए और पीजी, किन 13 विषयों में ओडीएल-ऑनलाइन पढ़ाई को मिली मंजूरी?

Jamia Millia Islamia: जामिया मिल्लिया इस्लामिया ने ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग (ओडीएल) और ऑनलाइन लर्निंग (ओएल) माध्यम से एक साल के स्नातकोत्तर कार्यक्रम शुरू करने को मंजूरी दी है। विश्वविद्यालय ने कुल 13 विषयों में इन कार्यक्रमों को मंजूरी दी है। इनमें एमबीए भी शामिल है।

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विश्वविद्यालय के आदेश के अनुसार, इन कार्यक्रमों को राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) के लागू नियमों और उनके संशोधनों के प्रावधानों के तहत मंजूरी दी गई है।