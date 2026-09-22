सीबीएसई: पश्चिम एशिया के सात देशों में फिर होगी 12वीं की परीक्षा, क्या फिर से देनी होगी फीस?

CBSE Class 12 Board Exam 2026: सीबीएसई ने पश्चिम एशिया के सात देशों में 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं रद्द कर दी थीं। इन देशों में बहरीन, ईरान, कुवैत, ओमान, कतर, सऊदी अरब और यूएई शामिल हैं। इन देशों में 40 विषयों की परीक्षाएं रद्द हुई थीं। इनमें 20 अकादमिक विषय भी शामिल थे।

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परीक्षाएं रद्द होने के बाद प्रभावित छात्रों के परिणाम तैयार करने के लिए सीबीएसई ने 27 मार्च को विशेष मूल्यांकन योजना जारी की थी। इसी योजना के आधार पर पश्चिम एशियाई देशों के सभी नियमित छात्रों के परिणाम 13 मई को भारत और विदेशों के अन्य 12वीं के छात्रों के साथ घोषित किए गए थे।