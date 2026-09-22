नीट एसएस 2025 में बड़ी राहत: क्वालिफाइंग पर्सेंटाइल 50 से घटकर 30 हुआ, 15 ग्रुप के नए पासिंग मार्क्स जारी

प्रवेश के समय MBBS अंकों का होगा सत्यापन

उम्मीदवारों ने नीट एसएस के आवेदन फॉर्म में सभी एमबीबीएस प्रोफेशनल परीक्षाओं में प्राप्त कुल अंकों का प्रतिशत दर्ज किया था। प्रवेश के समय काउंसलिंग या प्रवेश प्राधिकरण इन अंकों का सत्यापन मूल दस्तावेजों से करेगा।



जिन मामलों में रैंक के टाई को तोड़ने के लिए एमबीबीएस के कुल अंकों का इस्तेमाल किया गया है, उम्मीदवार के स्कोर कार्ड में आवेदन फॉर्म में दिए गए एमबीबीएस के कुल अंकों का उल्लेख होगा।



अगर सत्यापन में यह पाया जाता है कि आवेदन फॉर्म में दी गई जानकारी गलत थी और इसी मानदंड का इस्तेमाल संबंधित उम्मीदवार की टाई तोड़ने के लिए किया गया था, तो नीट एसएस 2025 के लिए उसकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी।