शिक्षा मंत्री: आईआईटी, एनआईटी के निर्देशकों के साथ बैठक आज, कोरोना प्रबंधन पर करेंगे चर्चा

केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक आज विभिन्न भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों के निर्देशकों के साथ कोविड-19 के प्रबंधन, ऑनलाइन शिक्षा और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के कार्यान्वयन की मौजूदा स्थिति पर चर्चा करेंगे।

Union Education Minister Ramesh Pokriyal Nishank will hold a virtual meeting with directors of IITs, NITs, IISER & IISCs today on COVID19 management, online learning and latest status of implementation of the NEP 2020 pic.twitter.com/OxQqgaaedq

केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी है। ट्वीट में लिखा है कि भारत सरकार के शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक 20 मई 2021 को सुबह 11:30 बजे आईआईटी, एनआईटी, आईआईआईटी, आईआईएसईआर और आईआईएससी के निदेशकों के साथ ऑनलाइन लर्निंग, कोविड-19 प्रबंधन और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के कार्यान्वयन की स्थिति पर चर्चा करेंगे।



Minister of Education, Government of India, Shri @DrRPNishank will meet Directors of IITs, IIITs, NITs, ISER & IISCs to discuss #COVID-19 Management, Online Learning & Status of Implementation of #NEP2020 on 20th May, 2021 at 11:30 AM. pic.twitter.com/hTvbLWlgdE