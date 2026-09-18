यूजीसी-नेट 2026: फाइनल आंसर-की जारी, अंग्रेजी-कॉमर्स-सोशियोलॉजी के अभ्यर्थी ऐसे करें चेक
आईएएनएस, नई दिल्ली। Published by: राकेश कुमार Updated Fri, 18 Sep 2026 02:46 AM IST
सार
एनटीए ने यूजीसी-नेट जून 2026 परीक्षा के अंग्रेजी, कॉमर्स और सोशियोलॉजी विषयों की फाइनल आंसर-की जारी कर दी है। इन विषयों की परीक्षा 9 और 10 सितंबर 2026 को देशभर के 272 शहरों में 454 केंद्रों पर आयोजित की गई थी। अभ्यर्थी आवेदन नंबर और पासवर्ड के जरिए लॉगिन कर अपनी फाइनल आंसर-की देख सकते हैं।
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विस्तार
नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (एनटीए) ने यूजीसी-नेट जून 2026 परीक्षा के तीन विषयों अंग्रेजी, कॉमर्स और सोशियोलॉजी की फाइनल आंसर-की जारी कर दी है। जिन अभ्यर्थियों ने इन विषयों की परीक्षा दी थी, वे अब अपनी संबंधित विषय की अंतिम उत्तर कुंजी देख सकते हैं। फाइनल आंसर-की आधिकारिक यूजीसी-नेट वेबसाइट ugcnet.nta.nic.in पर उपलब्ध कराई गई है।
परीक्षा कब और कहां आयोजित हुई थी?
एनटीए के परीक्षा निदेशक की ओर से जारी सार्वजनिक सूचना के अनुसार, यूजीसी-नेट जून 2026 की परीक्षा 9 और 10 सितंबर 2026 को आयोजित की गई थी। यह परीक्षा देशभर के 272 शहरों में 454 केंद्रों पर हुई थी। इससे पहले एनटीए ने परीक्षा के आयोजन को लेकर 16 अगस्त 2026 को सूचना जारी की थी।
आंसर-की देखने के लिए क्या-क्या करना होगा?
परीक्षा में शामिल अभ्यर्थी अपने आवेदन नंबर और पासवर्ड की मदद से पंजीकरण पोर्टल पर लॉगिन कर सकते हैं। लॉगिन करने के बाद संबंधित विषय की फाइनल आंसर-की स्क्रीन पर खुल जाएगी।
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ये हैं जरूरी स्टेप्स:-
फाइनल आंसर-की अहम क्यों?
यूजीसी-नेट में फाइनल आंसर-की जारी होना मूल्यांकन प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण चरण है। यह परीक्षा भारतीय विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में असिस्टेंट प्रोफेसर पद के लिए पात्रता और जूनियर रिसर्च फेलोशिप (जेआरएफ) के लिए पात्रता निर्धारित करती है। फाइनल आंसर-की तय होने के बाद एनटीए अभ्यर्थियों की दर्ज प्रतिक्रियाओं और आधिकारिक उत्तर कुंजी के आधार पर परिणाम घोषित करने की प्रक्रिया आगे बढ़ाता है।
अभ्यर्थियों को अब क्या करना चाहिए?
एनटीए ने अभ्यर्थियों से कहा है कि वे अपनी फाइनल आंसर-की को ध्यान से देखें और परीक्षा से जुड़े आगे के अपडेट पर नजर रखें। एजेंसी ने अभ्यर्थियों को यूजीसी-नेट की आधिकारिक वेबसाइट नियमित रूप से देखने की सलाह दी है।
ध्यान रखने वाली बातें:-
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परीक्षा कब और कहां आयोजित हुई थी?
एनटीए के परीक्षा निदेशक की ओर से जारी सार्वजनिक सूचना के अनुसार, यूजीसी-नेट जून 2026 की परीक्षा 9 और 10 सितंबर 2026 को आयोजित की गई थी। यह परीक्षा देशभर के 272 शहरों में 454 केंद्रों पर हुई थी। इससे पहले एनटीए ने परीक्षा के आयोजन को लेकर 16 अगस्त 2026 को सूचना जारी की थी।
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आंसर-की देखने के लिए क्या-क्या करना होगा?
परीक्षा में शामिल अभ्यर्थी अपने आवेदन नंबर और पासवर्ड की मदद से पंजीकरण पोर्टल पर लॉगिन कर सकते हैं। लॉगिन करने के बाद संबंधित विषय की फाइनल आंसर-की स्क्रीन पर खुल जाएगी।
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ये हैं जरूरी स्टेप्स:-
- यूजीसी-नेट की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर पंजीकरण पोर्टल खोलें और लॉगिन करें।
- लॉगिन के लिए अपना आवेदन नंबर और पासवर्ड दर्ज करें।
- होम पेज पर 'Click to View Final Answer Key' विकल्प पर क्लिक करें।
- इसके बाद संबंधित विषय की फाइनल आंसर-की स्क्रीन पर दिखाई देगी।
फाइनल आंसर-की अहम क्यों?
यूजीसी-नेट में फाइनल आंसर-की जारी होना मूल्यांकन प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण चरण है। यह परीक्षा भारतीय विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में असिस्टेंट प्रोफेसर पद के लिए पात्रता और जूनियर रिसर्च फेलोशिप (जेआरएफ) के लिए पात्रता निर्धारित करती है। फाइनल आंसर-की तय होने के बाद एनटीए अभ्यर्थियों की दर्ज प्रतिक्रियाओं और आधिकारिक उत्तर कुंजी के आधार पर परिणाम घोषित करने की प्रक्रिया आगे बढ़ाता है।
अभ्यर्थियों को अब क्या करना चाहिए?
एनटीए ने अभ्यर्थियों से कहा है कि वे अपनी फाइनल आंसर-की को ध्यान से देखें और परीक्षा से जुड़े आगे के अपडेट पर नजर रखें। एजेंसी ने अभ्यर्थियों को यूजीसी-नेट की आधिकारिक वेबसाइट नियमित रूप से देखने की सलाह दी है।
ध्यान रखने वाली बातें:-
- अपनी संबंधित विषय की फाइनल आंसर-की आधिकारिक वेबसाइट से देखें।
- परीक्षा से जुड़े आगे के नोटिफिकेशन के लिए यूजीसी-नेट वेबसाइट नियमित रूप से चेक करें।
- किसी स्पष्टीकरण की जरूरत होने पर वेबसाइट पर दिए गए संपर्क विवरण के जरिए एनटीए हेल्प डेस्क से संपर्क किया जा सकता है।
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