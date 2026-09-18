फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें

कमेंट

कमेंट X

😊अति सुंदर 😎बहुत खूब 👌अति उत्तम भाव 👍बहुत बढ़िया.. 🤩लाजवाब 🤩बेहतरीन 🙌क्या खूब कहा 😔बहुत मार्मिक 😀वाह! वाह! क्या बात है! 🤗शानदार 👌गजब 🙏छा गये आप 👏तालियां ✌शाबाश 😍जबरदस्त
Hindi News ›   Education ›   ugc net june 2026 final answer key english commerce sociology

यूजीसी-नेट 2026: फाइनल आंसर-की जारी, अंग्रेजी-कॉमर्स-सोशियोलॉजी के अभ्यर्थी ऐसे करें चेक

Fri, 18 Sep 2026 02:46 AM IST
राकेश कुमार आईएएनएस, नई दिल्ली।
आईएएनएस, नई दिल्ली। Published by: राकेश कुमार Updated Fri, 18 Sep 2026 02:46 AM IST
सार

एनटीए ने यूजीसी-नेट जून 2026 परीक्षा के अंग्रेजी, कॉमर्स और सोशियोलॉजी विषयों की फाइनल आंसर-की जारी कर दी है। इन विषयों की परीक्षा 9 और 10 सितंबर 2026 को देशभर के 272 शहरों में 454 केंद्रों पर आयोजित की गई थी। अभ्यर्थी आवेदन नंबर और पासवर्ड के जरिए लॉगिन कर अपनी फाइनल आंसर-की देख सकते हैं।

विज्ञापन
ugc net june 2026 final answer key english commerce sociology
यूजीसी-नेट आंसर-की जारी - फोटो : @अमर उजाला ग्राफिक्स

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (एनटीए) ने यूजीसी-नेट जून 2026 परीक्षा के तीन विषयों अंग्रेजी, कॉमर्स और सोशियोलॉजी की फाइनल आंसर-की जारी कर दी है। जिन अभ्यर्थियों ने इन विषयों की परीक्षा दी थी, वे अब अपनी संबंधित विषय की अंतिम उत्तर कुंजी देख सकते हैं। फाइनल आंसर-की आधिकारिक यूजीसी-नेट वेबसाइट ugcnet.nta.nic.in पर उपलब्ध कराई गई है।
विज्ञापन


परीक्षा कब और कहां आयोजित हुई थी?
एनटीए के परीक्षा निदेशक की ओर से जारी सार्वजनिक सूचना के अनुसार, यूजीसी-नेट जून 2026 की परीक्षा 9 और 10 सितंबर 2026 को आयोजित की गई थी। यह परीक्षा देशभर के 272 शहरों में 454 केंद्रों पर हुई थी। इससे पहले एनटीए ने परीक्षा के आयोजन को लेकर 16 अगस्त 2026 को सूचना जारी की थी।
विज्ञापन


आंसर-की देखने के लिए क्या-क्या करना होगा?
परीक्षा में शामिल अभ्यर्थी अपने आवेदन नंबर और पासवर्ड की मदद से पंजीकरण पोर्टल पर लॉगिन कर सकते हैं। लॉगिन करने के बाद संबंधित विषय की फाइनल आंसर-की स्क्रीन पर खुल जाएगी।
विज्ञापन
विज्ञापन


ये हैं जरूरी स्टेप्स:-
  • यूजीसी-नेट की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर पंजीकरण पोर्टल खोलें और लॉगिन करें।
  • लॉगिन के लिए अपना आवेदन नंबर और पासवर्ड दर्ज करें।
  • होम पेज पर 'Click to View Final Answer Key' विकल्प पर क्लिक करें।
  • इसके बाद संबंधित विषय की फाइनल आंसर-की स्क्रीन पर दिखाई देगी।

फाइनल आंसर-की अहम क्यों?
यूजीसी-नेट में फाइनल आंसर-की जारी होना मूल्यांकन प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण चरण है। यह परीक्षा भारतीय विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में असिस्टेंट प्रोफेसर पद के लिए पात्रता और जूनियर रिसर्च फेलोशिप (जेआरएफ) के लिए पात्रता निर्धारित करती है। फाइनल आंसर-की तय होने के बाद एनटीए अभ्यर्थियों की दर्ज प्रतिक्रियाओं और आधिकारिक उत्तर कुंजी के आधार पर परिणाम घोषित करने की प्रक्रिया आगे बढ़ाता है।


अभ्यर्थियों को अब क्या करना चाहिए?
एनटीए ने अभ्यर्थियों से कहा है कि वे अपनी फाइनल आंसर-की को ध्यान से देखें और परीक्षा से जुड़े आगे के अपडेट पर नजर रखें। एजेंसी ने अभ्यर्थियों को यूजीसी-नेट की आधिकारिक वेबसाइट नियमित रूप से देखने की सलाह दी है।

ध्यान रखने वाली बातें:-
  • अपनी संबंधित विषय की फाइनल आंसर-की आधिकारिक वेबसाइट से देखें।
  • परीक्षा से जुड़े आगे के नोटिफिकेशन के लिए यूजीसी-नेट वेबसाइट नियमित रूप से चेक करें।
  • किसी स्पष्टीकरण की जरूरत होने पर वेबसाइट पर दिए गए संपर्क विवरण के जरिए एनटीए हेल्प डेस्क से संपर्क किया जा सकता है।
यह भी पढ़ेंदशहरा पर लंबी छुट्टी: इस राज्य में विजयादशमी पर 13 दिन बंद रहेंगे स्कूल, पहले होंगी 10वीं तक की परीक्षाएं
विज्ञापन
विज्ञापन

सबसे विश्वसनीय Hindi News वेबसाइट अमर उजाला पर पढ़ें शिक्षा समाचार आदि से संबंधित ब्रेकिंग अपडेट।

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें अमर उजाला हिंदी न्यूज़ APP अपने मोबाइल पर।
Amar Ujala Android Hindi News APP Amar Ujala iOS Hindi News APP
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed