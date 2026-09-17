दशहरा पर लंबी छुट्टी: इस राज्य में विजयादशमी पर 13 दिन बंद रहेंगे स्कूल, पहले होंगी 10वीं तक की परीक्षाएं

Dussehra Break In Schools: स्कूली विद्यार्थियों के लिए दशहरा इस बार लंबी छुट्टी लेकर आ रहा है। ये छुट्टियां तेलंगाना के विद्यार्थियों को मिलेंगी। राज्य के स्कूलों में दशहरा के मौके पर 13 दिन का अवकाश रहेगा। शिक्षा विभाग के शैक्षणिक कैलेंडर के अनुसार, छुट्टियां 10 अक्तूबर से शुरू होकर 22 अक्तूबर तक चलेंगी। छुट्टियों के बाद स्कूल 23 अक्तूबर को फिर से खुलेंगे। यह नियम राज्य के सरकारी, निजी और सहायता प्राप्त स्कूलों पर लागू होगा।

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