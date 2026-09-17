सीबीएसई बोर्ड परीक्षा 2027: कब आएगी डेटशीट... कहां से कर सकेंगे डाउनलोड? फर्जी पीडीएफ से रहें सावधान

व्हाट्सऐप और टेलीग्राम पर मिली डेटशीट पर क्यों न करें भरोसा?

व्हाट्सऐप, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और दूसरे सोशल मीडिया मंचों पर डेटशीट की पीडीएफ शेयर हो सकती है। लेकिन हर पीडीएफ सीबीएसई की ओर से जारी की गई हो, यह जरूरी नहीं है।



इसलिए सोशल मीडिया पर मिली डेटशीट को पहले सीबीएसई की वेबसाइट पर चेक करें। वहां जानकारी नहीं मिलती है तो उस पीडीएफ के आधार पर अपनी पढ़ाई की योजना न बदलें।

कब आएगी सीबीएसई की डेटशीट?

सीबीएसई बोर्ड 2027 की बोर्ड परीक्षा की डेटशीट जल्द जारी कर सकता है। हालांकि, बोर्ड ने इस संबंध में कोई आधिकारिक सूचना नहीं दी है। दूसरी ओर अभ्यर्थियों में डेटशीट को लेकर बेचैनी है। अभ्यर्थी रोज इंटरनेट पर डेटशीट के बारे में सर्च कर रहे हैं। सीबीएसई की ओर से आधिकारिक घोषणा के बाद ही डेटशीट जारी होने की सटीक तारीख का पता लगेगा।