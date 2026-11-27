कहां जाकर चुनना होगा दूसरा परीक्षा शहर?

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कब तक बदल सकेंगे परीक्षा शहर?

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क्या अपनी पसंद का शहर मिलना पक्का है?

परेशानी होने पर कहां करें संपर्क?

संपर्क का माध्यम जानकारी आधिकारिक वेबसाइट https://ugcnet.nta.nic.in/ ईमेल ugcnet@nta.ac.in फोन नंबर 011-40759000 टोल फ्री नंबर 1800-180-4747 शहर बदलने की आखिरी तारीख 29 नवंबर 2026 आखिरी समय रात 11:55 बजे

उम्मीदवार यूजीसी नेट की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर दूसरा परीक्षा शहर चुन सकते हैं। इसके लिए राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने ऑनलाइन सुविधा दी है। उम्मीदवारों को सबसे पहले वेबसाइट https://ugcnet.nta.nic.in/ पर जाना होगा। इसके बाद आवेदन संख्या और पासवर्ड या जन्मतिथि की मदद से अपने खाते में लॉग इन करना होगा। लॉग इन करने के बाद उपलब्ध परीक्षा शहरों के विकल्प दिखाई देंगे। उम्मीदवार इनमें से अपनी सुविधा के अनुसार दूसरा शहर चुन सकते हैं। ध्यान रखें कि केवल वेबसाइट पर उपलब्ध शहरों में से ही विकल्प चुनने की सुविधा मिलेगी।परीक्षा शहर बदलने के लिए उम्मीदवारों को सीमित समय दिया गया है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी के अनुसार, शहर चुनने की आखिरी तारीख 29 नवंबर 2026 है। उम्मीदवार रात 11:55 बजे तक ही अपना नया विकल्प चुन सकेंगे। इसलिए जिन उम्मीदवारों को यह सुविधा मिली है, उन्हें आखिरी समय का इंतजार नहीं करना चाहिए। समय रहते वेबसाइट पर लॉग इन करके उपलब्ध शहरों की जांच कर लेनी चाहिए। तय समय सीमा समाप्त होने के बाद नया विकल्प चुनने का मौका नहीं मिलेगा। उम्मीदवारों को आवेदन करते समय सभी जानकारियां ध्यान से भरनी चाहिए।उम्मीदवारों को ध्यान रखना होगा कि नया परीक्षा शहर चुनने का विकल्प उपलब्ध सीटों पर निर्भर करेगा। यानी जिस शहर में जगह उपलब्ध होगी, उसी के आधार पर चयन किया जा सकेगा। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने साफ किया है कि शहर का आवंटन पहले आओ, पहले पाओ के आधार पर होगा। इसलिए उम्मीदवारों को जल्द से जल्द लॉग इन करके उपलब्ध विकल्पों में से अपना शहर चुन लेना चाहिए। इसके अलावा, एक बार नया विकल्प जमा करने के बाद उसमें बदलाव नहीं किया जा सकेगा। उम्मीदवारों का चुना हुआ नया शहर अंतिम माना जाएगा।परीक्षा शहर बदलने से जुड़ी किसी भी तरह की परेशानी होने पर उम्मीदवार राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी से संपर्क कर सकते हैं। इसके लिए एजेंसी ने ईमेल और फोन नंबर जारी किए हैं। उम्मीदवार अपनी समस्या या सवाल ईमेल के जरिए भेज सकते हैं या दिए गए नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं।