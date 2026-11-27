यूजीसी नेट दिसंबर 2026: मनपसंद शहर में देना चाहते हैं परीक्षा? आज ही चुनें नया विकल्प, जानें पूरी प्रक्रिया
एजुकेशन डेस्क, अमर उजाला Published by: शिवम तिवारी Updated Fri, 27 Nov 2026 09:23 AM IST
सार
यूजीसी नेट दिसंबर 2026 की परीक्षा के लिए उन उम्मीदवारों को परीक्षा शहर बदलने का मौका दिया गया है, जिन्हें उनके चुने गए चार विकल्पों से अलग शहर आवंटित हुआ है। उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर आवेदन संख्या और पासवर्ड या जन्मतिथि से लॉग इन करके दूसरा उपलब्ध शहर चुन सकते हैं। इसके लिए 29 नवंबर 2026 रात 11:55 बजे तक आवेदन करना होगा।
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विस्तार
राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने यूजीसी नेट दिसंबर 2026 के उम्मीदवारों को परीक्षा शहर बदलने का मौका दिया है। यह सुविधा उन उम्मीदवारों के लिए है, जिन्हें उनके आवेदन में चुने गए चार पसंदीदा शहरों से अलग कोई दूसरा परीक्षा शहर आवंटित किया गया है। ऐसे उम्मीदवार अब उपलब्ध विकल्पों में से किसी दूसरे शहर का चयन कर सकते हैं। इससे उन्हें अपनी सुविधा के अनुसार परीक्षा शहर चुनने का एक और अवसर मिलेगा। हालांकि, यह सुविधा सभी उम्मीदवारों के लिए नहीं है। इसका लाभ केवल उन्हीं उम्मीदवारों को मिलेगा, जिन्हें उनके चुने गए चार विकल्पों से बाहर का शहर दिया गया है।
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कहां जाकर चुनना होगा दूसरा परीक्षा शहर?उम्मीदवार यूजीसी नेट की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर दूसरा परीक्षा शहर चुन सकते हैं। इसके लिए राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने ऑनलाइन सुविधा दी है। उम्मीदवारों को सबसे पहले वेबसाइट https://ugcnet.nta.nic.in/ पर जाना होगा। इसके बाद आवेदन संख्या और पासवर्ड या जन्मतिथि की मदद से अपने खाते में लॉग इन करना होगा। लॉग इन करने के बाद उपलब्ध परीक्षा शहरों के विकल्प दिखाई देंगे। उम्मीदवार इनमें से अपनी सुविधा के अनुसार दूसरा शहर चुन सकते हैं। ध्यान रखें कि केवल वेबसाइट पर उपलब्ध शहरों में से ही विकल्प चुनने की सुविधा मिलेगी।
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कब तक बदल सकेंगे परीक्षा शहर?परीक्षा शहर बदलने के लिए उम्मीदवारों को सीमित समय दिया गया है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी के अनुसार, शहर चुनने की आखिरी तारीख 29 नवंबर 2026 है। उम्मीदवार रात 11:55 बजे तक ही अपना नया विकल्प चुन सकेंगे। इसलिए जिन उम्मीदवारों को यह सुविधा मिली है, उन्हें आखिरी समय का इंतजार नहीं करना चाहिए। समय रहते वेबसाइट पर लॉग इन करके उपलब्ध शहरों की जांच कर लेनी चाहिए। तय समय सीमा समाप्त होने के बाद नया विकल्प चुनने का मौका नहीं मिलेगा। उम्मीदवारों को आवेदन करते समय सभी जानकारियां ध्यान से भरनी चाहिए।
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क्या अपनी पसंद का शहर मिलना पक्का है?उम्मीदवारों को ध्यान रखना होगा कि नया परीक्षा शहर चुनने का विकल्प उपलब्ध सीटों पर निर्भर करेगा। यानी जिस शहर में जगह उपलब्ध होगी, उसी के आधार पर चयन किया जा सकेगा। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने साफ किया है कि शहर का आवंटन पहले आओ, पहले पाओ के आधार पर होगा। इसलिए उम्मीदवारों को जल्द से जल्द लॉग इन करके उपलब्ध विकल्पों में से अपना शहर चुन लेना चाहिए। इसके अलावा, एक बार नया विकल्प जमा करने के बाद उसमें बदलाव नहीं किया जा सकेगा। उम्मीदवारों का चुना हुआ नया शहर अंतिम माना जाएगा।
परेशानी होने पर कहां करें संपर्क?परीक्षा शहर बदलने से जुड़ी किसी भी तरह की परेशानी होने पर उम्मीदवार राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी से संपर्क कर सकते हैं। इसके लिए एजेंसी ने ईमेल और फोन नंबर जारी किए हैं। उम्मीदवार अपनी समस्या या सवाल ईमेल के जरिए भेज सकते हैं या दिए गए नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं।
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संपर्क का माध्यम
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जानकारी
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आधिकारिक वेबसाइट
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ईमेल
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ugcnet@nta.ac.in
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फोन नंबर
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011-40759000
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टोल फ्री नंबर
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1800-180-4747
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शहर बदलने की आखिरी तारीख
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29 नवंबर 2026
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आखिरी समय
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रात 11:55 बजे
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